Baerbock zu Besuch in Kiew "Stehen felsenfest an Seite der Ukraine" Stand: 04.11.2024 12:08 Uhr

Der Ukraine steht ein harter Kriegswinter bevor - Russlands Angriffe zielen besonders auf die Energieanlagen ab. Außenministerin Baerbock sicherte bei ihrem Besuch in Kiew dem Land nun weitere Hilfen zu, um seine Infrastruktur zu schützen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem achten Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 eingetroffen. "Deutschland steht gemeinsam mit vielen Partnern weltweit felsenfest an der Seite der Ukraine", erklärte die Grünen-Politikerin zum Auftakt eines Solidaritätsbesuches. "Wir werden die Ukrainerinnen und Ukrainer so lange unterstützen, wie sie uns brauchen, damit sie ihren Weg zu einem gerechten Frieden gehen können."

Baerbock: Putin führt Zermürbungskrieg

Die Ministerin war zu dem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch am Morgen mit einem Sonderzug in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. Zuletzt hatte Baerbock die Ukraine im Mai und zuvor im Februar besucht. Die deutsche Chefdiplomatin will sich heute mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybihan treffen - auch eine Begegnung mit Präsident Wolodymyr Selenskyj ist geplant.

Fast 1000 Tage nach Beginn des russischen Großangriffs würdigte die Ministerin die Widerstandskraft der Ukrainer, "obwohl die massiven russischen Luftangriffe auf die zivile Infrastruktur, die Offensiven im Großraum Charkiw und im Donbass sowie die nordkoreanische Waffenhilfe die Lage weiter zuspitzen". Russlands Präsident Wladimir Putin wolle die Menschen mit seinem Zermürbungskrieg brechen.

Deutschland stockt Energienothilfe auf

Der ukrainische Präsident hatte die Verbündeten am Wochenende nach einer Woche mit nach seinen Angaben mehr als 900 Bombenangriffen zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr aufgerufen. "Die Ukraine braucht mehr Verteidigungssysteme", schrieb er im Kurznachrichtendienst X. Laut Selenskyj gab es auch rund 500 Drohnenangriffe.

Die meisten Attacken seien gegen zivile und kritische Infrastruktur - insbesondere Energieanlagen - gerichtet gewesen. Vor diesem Hintergrund sicherte Baerbock den Menschen in der Ukraine weitere Hilfen zu, um den bevorstehenden dritten Kriegswinter zu überstehen.

Die Außenministerin verwies auf den "Winterschutzschirm" für die Ukraine, den Deutschland kürzlich um zusätzliche 170 Millionen Euro für Energienothilfe erweitert habe. Dies sei die Antwort auf zerstörte Heizkraftwerke und Stromleitungen. Die Antwort auf noch mehr russischen Drohnenterror sei die Luftverteidigungsinitiative. "Wir lassen global nichts unversucht, es kommt auf jedes einzelne Luftverteidigungssystem an", versicherte die Ministerin.

Erneute Angriffswelle am Wochenende

Am späten Sonntagabend hatte das russische Militär die Ukraine erneut mit größeren Drohnenschwärmen überzogen. Der Einflug größerer Gruppen sogenannter Kamikaze-Drohnen wurde zunächst aus der ostukrainischen Region Sumy gemeldet, später auch aus dem Süden des Landes.

Die mit Sprengstoff beladenen unbemannten Flugkörper verteilten sich daraufhin in verschiedene Himmelsrichtungen, um die ukrainische Flugabwehr zu verwirren. Daraufhin wurde für verschiedene Landesteile der Ukraine Luftalarm ausgelöst.

Der Osten der Ukraine bleibt hart umkämpft. Bei Luftangriffen auf die Stadt Charkiw und ihre Vororte wurden nach vorläufigen Angaben des Rettungsdienstes mindestens 13 Menschen verletzt. Ein Supermarkt in einer Wohngegend sei getroffen worden, teilte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, in der Nacht auf seinem Telegram-Kanal mit.