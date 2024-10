Anschlag in Ankara Türkische Regierung macht PKK verantwortlich Stand: 23.10.2024 22:28 Uhr

Bei einem Angriff auf ein Rüstungsunternehmen in der Türkei sind mehrere Menschen getötet worden. Der türkische Innenminister Yerlika sprach von einem Terroranschlag, der die Handschrift der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK trage.

Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya hat den Angriff auf ein staatliches Rüstungsunternehmen in Ankara mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Verbindung gebracht. Der Anschlag trage die Handschrift der PKK, sagte Yerlikaya, ohne weitere Details zu nennen.

Bei dem Angriff auf dem Gelände der Türkischen Luft- und Raumfahrtindustrie (TUSAS) sind nach Angaben von Yerlikaya mindestens fünf Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden. Auch zwei mutmaßliche Angreifer seien tot - ein Mann und eine Frau. Ihre Identität werde noch geklärt, so Yerlikaya.

Vizepräsident Cevdet Yilmaz zufolge sind vier der Opfer Mitarbeiter des Unternehmens. Das fünfte Todesopfer sei ein Taxifahrer. Wenige Stunden nach dem Angriff hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf dem Kurznachrichtendienst X von einem "feigen Anschlag" auf ein Zugpferd der türkischen Verteidigungsindustrie gesprochen.

Überwachungskameras zeigen mutmaßliche Attentäter

Medien veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras, die die mutmaßlichen Attentäter mit Schusswaffen zeigen sollen. Auf Videoaufnahmen war zudem eine Explosion zu sehen, im Hintergrund waren Schüsse zu hören. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden Mitarbeiter des Unternehmens in Bunkern in Sicherheit gebracht.

ARD-Korrespondentin Katharina Willinger berichtete, auf Bildern von dem Gelände sei Militär zu sehen gewesen. Der Unternehmensstandort liegt bei einem Armeestützpunkt. Auch die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Parlament im Zentrum Ankaras wurden erhöht. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine Nachrichtensperre zu dem Thema.

"Augapfel" der türkischen Verteidigungsindustrie

Das Unternehmen Türkische Luft- und Raumfahrtindustrie (TUSAS) ist eine Tochtergesellschaft der staatlichen Agentur für Verteidigungsindustrie. Die Firma ist unter anderem ein bedeutender Produzent von Kampfflugzeugen und Drohnen. TUSAS hat etwa die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt.

Yerlikaya nannte die Firma einen "Augapfel" der heimischen Rüstungsindustrie. In der Türkei findet in dieser Woche eine Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse statt. Exporte des türkischen Verteidigungssektors sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich angesichts des Anschlags "erschüttert". Auf X schrieb er: "Wir verurteilen Terrorismus in jeder Form aufs Schärfste und stehen an der Seite unseres Partners Türkei."

Spekulationen über neuen Friedensprozess

Der jetzige Anschlag ereignet sich kurz nachdem die Ultranationalisten der Partei MHP überraschend eine mögliche Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan thematisiert hatten. Die MHP, Erdogans Regierungspartner, hatte dies jedoch an eine Entwaffnung der Terrororganisation geknüpft. Beobachter werten dies als ein Zeichen dafür, dass es möglicherweise zu einem neuen Friedensprozess zwischen Regierung und PKK kommen könnte. Der letzte Versuch war 2015 gescheitert.

Die PKK kämpft seit 1984 gegen den türkischen Staat und wird von Ankara und seinen westlichen Verbündeten als Terrororganisation eingestuft. Das türkische Militär führt im Nordirak regelmäßig Militäreinsätze zu Land und in der Luft gegen die PKK und ihre Stellungen aus.

In der Vergangenheit hatten sowohl die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) immer wieder Anschläge verübt, auch in der Hauptstadt Ankara.

Mit Informationen von Uwe Lueb und Katharina Willinger, ARD-Studio Istanbul