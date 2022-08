Nach Trennung vom Netz Unklarheit über AKW Saporischschja Stand: 26.08.2022 11:27 Uhr

Nach ukrainischen Informationen sind die Reaktoren des AKW Saporischschja weiterhin vom Stromnetz abgeschnitten. Russland widerspricht: Das Atomkraftwerk arbeite "ohne Ausfälle" und liefere Strom.

Mehrere Reaktoren des Atomkraftwerks Saporischschja sind laut der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde Enerhoatom weiterhin vom ukrainischen Stromnetz abgetrennt. Die beschädigte Anschlussleitung, die für den Ausfall verantwortlich war, sei jedoch "repariert". Die Vorbereitungen zum Wiederanschluss von zwei der sechs Reaktoren an das Stromnetz seien im Gange.

Ein von Russland eingesetzter Beamter sagte hingegen, dass Strom aus dem AKW normal in die Ukraine geliefert werde. Das Kraftwerk arbeite "ohne Ausfälle".

Die Stromversorgung der Anlage selbst sei aber über ein Wärmekraftwerk weiterhin gewährleistet, erklärte Enerhoatom. Auch die Internationale Atomenergieberhörde (IAEA) teilte mit, das AKW werde von dem Heizkraftwerk mit Strom versorgt. Die Notfallschutzsysteme der Reaktoren seien in Gang gesetzt worden, und alle Sicherungssysteme liefen, erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Kühlsysteme müssen mit Strom versorgt werden

Die permanente Stromversorgung ist nach Angaben von Experten für die Sicherheit von Atomkraftwerken essenziell. Ein kompletter Stromausfall in der Anlage würde ein ernstes Problem darstellen. Ist die Stromversorgung unterbrochen, könnte das dazu führen, dass die Kühlsystemen abgeschaltet werden, die für den sicheren Betrieb der Reaktoren benötigt werden.

Am Donnerstag hatte Enerhoatom mitgeteilt, das Atomkraftwerk sei vom ukrainischen Stromnetzwerk getrennt. In Folge eines Brandes sei die vierte und letzte Verbindungsleitung zwischen dem Kraftwerk und dem ukrainischen Energiesystem beschädigt worden. Die drei weiteren Leitungen seien bereits zuvor durch russischen Beschuss zerstört gewesen. Russland gab der Ukraine Schuld an dem Brand. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Nach der Notabschaltung forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein energischeres internationales Eingreifen. Die IAEA und andere Organisationen müssten viel schneller handeln als bislang, sagte Selenskyj am Donnerstag. "Jede Minute, die das russische Militär im Kernkraftwerk bleibt, bedeutet das Risiko einer globalen Strahlenkatastrophe", sagte er.

Weiter Unklarheit über IAEA-Inspektion des AKW

IAEA-Direktor Rafael Grossi bekräftigte seine Bereitschaft, binnen Tagen mit Experten nach Saporischschja zu fahren. Ein russischer Diplomat stellte den Besuch einer Expertenmission der IAEA zu dem Werk für Ende August oder Anfang September in Aussicht. Er sehe die Vorbereitungen optimistisch, sagte er im russischen Fernsehen. Über den Reiseweg der Delegation und die notwendigen Sicherheitsgarantien beider Seiten wird allerdings seit Wochen gestritten.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/25.08.2022

Die Lage im größten Kernkraftwerk Europas und dessen Umgebung ist seit Wochen undurchsichtig. Russen und Ukraine werfen einander vor, das AKW zu beschießen. Der Beschuss hat Befürchtungen ausgelöst, dass es in Saporischschja zu einer ähnlichen Atomkatastrophe kommen könnte wie 1986 im ukrainischen Tschernobyl. Die Anlage in Saporischschja mit sechs Reaktoren das größte AKW Europas.

Mit Informationen von Andrea Beer, WDR, zzt. in der Ukraine