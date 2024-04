50 Jahre "Waterloo" von ABBA Wie ein Song die ganze Welt eroberte Stand: 06.04.2024 03:14 Uhr

Schrille Outfits, etwas Groove - und eine Melodie, die wohl jeder im Ohr hat, wenn man nur den Songtitel nennt: "Waterloo". Vor genau 50 Jahren gewann ABBA mit dem Lied den Eurovision Song Contest - der Beginn einer Weltkarriere.

Waterloo! I was defeated, you won the war. Waterloo! Promise to love you forevermore.

Es ist dieser Moment, in dem aus einer schwedischen Band eine weltweite Legende wird. In schrillen Outfits stehen Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid auf der Bühne im englischen Brighton und erobern mit ihrem modernen Sound die Herzen der Zuschauer. Mit "Waterloo" holen sie 1974 den ersten Sieg für ihr Heimatland Schweden beim Eurovision Song Contest (ESC).

Björn Ulvaeus hatte an diesem Abend allerdings mit seinem Kostüm zu kämpfen: "Mein Kostüm war so eng, dass ich mich nicht hinsetzen konnte. Es war schrecklich. Ich wünschte, ich hätte vorher etwas abgenommen."

Viele weitere Hits wie "Dancing Queen" und "Mamma Mia"

Ganz nah an der Band war ihr Studiomusiker Janne Schaffer. Er hat "Waterloo" und viele andere Hits von ABBA mit eingespielt und beschreibt die Zusammenarbeit mit der Band als unglaublich kreativ. Es habe großen Spaß gemacht, erzählt er: "Wenn ich morgens ankam, hatte ich keine Ahnung, was wir aufnehmen würden. Aber meistens war es Benny, der einen Song auf dem Klavier oder Keyboard spielte. Und dann haben wir angefangen, zu spielen und versucht, etwas Swing mit etwas Groove zu verbinden."

Nach der großen Weltkarriere sah es zunächst nicht aus. Mit ihren nächsten Songs konnten die Gruppe international nicht an den Erfolg von "Waterloo" anknüpfen. Manche sprachen schon von einem One-Hit-Wonder.

Doch dann kam die Wende: Mit Songs wie "Dancing Queen" und "Mamma Mia" schaffte sie es in vielen Ländern wieder an die Spitze der Charts und löste bei Fans auf der ganzen Welt eine "ABBA-Mania" aus - inzwischen auch mit eigenem Museum in Stockholm.

Die Mitglieder der Band ABBA, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson, stehen auf dem Roten Teppich vor ihrem Konzert in London.

Bis heute sind viele Menschen Fans von ABBA

Viele Besucher dort sind bis heute begeistert. "Ich finde generell, die Musik von ABBA ist eine schöne Fun-Musik, dazu kann man rumgrooven", sagt etwa jemand. "Ich tanze sehr gerne und da ist das genau die passende Musik." Eine weitere Besucherin ist ist beeindruckt, "dass das wirklich durch alle Generationen geht - die Musik kennt ja jeder, egal wie alt man ist".

Bis heute kommen jedes Jahr viele Fans nach Stockholm und schwelgen in Erinnerungen an den ESC-Sieg ihrer Lieblinge vor genau 50 Jahren. Studiomusiker Schaffer ist bis heute davon beeindruckt: "Ich kann nicht glauben, dass ich hier 50 Jahre später sitze und ABBA weltberühmt ist. Diese Lieder werden auf der ganzen Welt gespielt, es sind zwei Hollywood-Filme entstanden und ein Musical. Es war damals nicht abzusehen, dass das so groß werden könnte."

"Wir müssen uns keine Gedanken ums Geld machen."

Inzwischen steht ABBA sogar wieder auf der Bühne, allerdings nur als computergenerierte Avatare bei Shows in London. Für Auftritte in echt sollen der Band Milliardengagen angeboten worden sein. Doch sie haben abgelehnt. Das können sie sich auch leisten, wie ABBA-Mitglied Benny Andersson vor ein paar Jahren in einem Interview erzählte: "Das Beste ist, wir müssen uns keine Gedanken ums Geld machen."

Da ihre Songs bis heute im Radio laufen und gestreamt werden, verdienen die vier Bandmitglieder immer noch jedes Jahr an ihrer Musik und zählen zu den reichsten Künstlern der Welt. In ihrer Heimat gönnt man ihnen den Erfolg: "ABBA hat für die schwedische Musik im Allgemeinen sehr viel bedeutet", erzählt Schaffer. "Sie waren ein Türöffner für alle anderen, die danach kamen: Roxette, Europe, Max Martin, Avicii. ABBA hat gezeigt, dass wir in Schweden gute Popmusik machen können. Ich bin sehr stolz darauf, ein kleiner Teil davon zu sein."

"Wir werden diese Zeit niemals los"

In den 1980er-Jahren war für ABBA Schluss. Die zwei Ehepaare trennten sich zuerst privat und dann auch beruflich. Doch vorbei ist die "ABBA-Mania" damit nicht - für die Fans genauso wie für die Bandmitglieder, erzählt Agnetha Fältskog Jahre später in einem Interview: "Wir werden diese Zeit niemals los. Aber wir sind sehr demütig, stolz und einfach glücklich."

Und all das begann mit einem Auftritt vor 50 Jahren und einem Song, der von Fans des Eurovision Song Contests zum Besten Wettbewerbssong aller Zeiten gewählt wurde: "Waterloo".