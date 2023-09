Nach Abaya-Verbot in Schulen Vater droht französischem Schulleiter mit Mord Stand: 08.09.2023 15:52 Uhr

In Frankreich hat ein Schulleiter Todesdrohungen erhalten, nachdem er einer Schülerin in Abaya den Zutritt zum Schulgebäude untersagt hatte. Das Tragen der langen Übergewänder ist dort seit Kurzem verboten.

Zweimal habe die Schule dem Mädchen diese Woche den Zutritt verweigert, heißt es in lokalen Medien, weil die Schülerin ihre Abaya nicht habe ablegen wollen. Daraufhin soll der Vater des Mädchens am Donnerstag in der Schule angerufen und im Gespräch mit verschiedenen Mitarbeitenden Todesdrohungen gegen den Rektor ausgesprochen haben. Der Vater der Schülerin wurde festgenommen und ist in Polizeigewahrsam.

Die Drohungen gegen den Schulleiter erinnern viele an die Ermordung von Samuel Paty vor knapp drei Jahren. Der Geschichtslehrer war von einem jugendlichen Islamisten enthauptet worden, nachdem er im Unterricht Mohamed-Karikaturen gezeigt hatte, um das Thema Meinungsfreiheit zu diskutieren.

Seit Ende letzten Jahres hatten viele Lehrkräfte in Frankreich eine klare Ansage der Regierung zu den Abayas gefordert und dabei auch den Tod von Samuel Paty als Grund angeführt. Bisher waren sie es, die im Einzelfall entscheiden mussten, ob Schülerinnen die langen Gewänder tragen dürfen oder nicht - und viele hatten Angst vor der möglichen Reaktion der Familien.

Bildungsminister Frankreichs nennt Drohungen "abscheulich"

Bildungsminister Gabriel Attal nannte die Drohungen gegen den Schulleiter in Clermont-Ferrand "abscheulich" und "untragbar". Vor knapp zwei Wochen hatte Attal angekündigt, dass an französischen Schulen keine Abayas mehr getragen werden dürfen. Abayas seien religiöse Symbole und hätten damit im laizistischen Frankreich an Schulen keinen Platz, so das Argument der Regierung. Bereits 2004 wurden Kopftuch, Kippa und besonders große Kreuze an Schulen verboten.

Am Donnerstagnachmittag hatte der französische Staatsrat das Verbot bestätigt. Davon betroffen ist eine kleine Minderheit: Laut Bildungsministerium waren am Montag rund 300 Mädchen mit Abaya in die Schule gekommen; 67 hatten sich geweigert, sie abzulegen.