Nach heftigen Regenfällen Zahl der Toten in Peking steigt auf elf Stand: 01.08.2023 09:03 Uhr

In der chinesischen Hauptstadt Peking hat sich die Zahl der Todesopfer infolge schwerer Regenfälle durch einen Tropensturm auf elf erhöht. Dutzende Menschen werden noch vermisst. Und Behörden warnen bereits vor dem nächsten Taifun.

Nach tagelangen ungewöhnlich heftigen Regenfällen infolge des Tropensturms "Doksuri" sind in der chinesischen Hauptstadt Peking nach Angaben von Staatsmedien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 27 Menschen werden noch vermisst.

Der chinesische Präsident Xi Jinping forderte nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV dazu auf, "jede Anstrengung" zu unternehmen, um Vermisste oder festsitzende Menschen zu retten.

Häuser seien überflutet und Straßen zerstört worden, meldete der Sender. Tausende Menschen waren in der Hauptstadt bereits vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden. Insgesamt sind nach den Angaben mehr als 31.000 Menschen von Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Behörden schlossen Bahnhöfe und brachten Menschen in gefährdeten Gemeinden in Schulsporthallen unter.

Versorgung aus der Luft

Eine Militäreinheit mit 26 Soldaten und vier Helikoptern begann laut dem Sender in den frühen Morgenstunden, Hunderte Lebensmittelpakete und Ponchos per Abwurf aus der Luft an die Menschen zu verteilen, die rund um einen Bahnhof im schwer getroffenen Pekinger Stadtteil Mentougou gestrandet waren.

Rund 150.000 Haushalte in dem Bezirk hatten nach Angaben der lokalen Zeitung der Kommunistischen Partei kein fließendes Wasser. 45 Wassertankwagen wurden demnach entsandt, um die Bevölkerung zu versorgen.

Behörden warnen bereits vor nächstem Sturm

Das Wetteramt der chinesischen Hauptstadt hatte bereits seit Samstagabend die höchste Regenwarnstufe ausgerufen und der Bevölkerung geraten, nicht vor die Tür zu gehen. Seitdem hat es fast ununterbrochen geregnet.

Auf Videos war zu sehen, wie sich Straßen in reißende Flüsse mit Schlammmassen verwandelten und geparkte Autos von den Fluten mitgerissen wurden. Eine Brücke brach unter den Wassermassen zusammen. Besonders betroffen waren die ländlichen Außenbezirke von Peking. Wie die chinesische "Volkszeitung" berichtete, wurden mehr als 100.000 Menschen in sicherere Gebiete gebracht.

Steine und Geröll sind durch einen Erdrutsch in der Gegend von Miaofengshan niedergegangen.

"Doksuri" war zuvor als Taifun auf die chinesische Küstenprovinz Fujian getroffen und hatte sich auf seinem Weg ins Landesinnere zu einem tropischen Sturm abgeschwächt, der allerdings enorme Regenmengen mit sich brachte.

Während sich der Sturm weiter abschwächt, warnen Meteorologen bereits vor dem nächsten Taifun "Khanun", der noch in dieser Woche auf die chinesische Küste treffen soll.