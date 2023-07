Regenfälle und Erdrutsche Mehrere Tote bei Unwettern in Südkorea Stand: 15.07.2023 10:25 Uhr

Bei heftigen Unwettern sind in Südkorea mindestens sieben Menschen gestorben. Drei weitere werden noch vermisst. Tagelanger Starkregen hat vielerorts Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Der Zugverkehr wurde weitestgehend eingestellt.

In Südkorea sind bei Überflutungen nach heftigen Regenfällen mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen würden bisher vermisst, teilte das südkoreanische Innenministerium mit. Zu den sieben Todesfällen sei es bei Erdrutschen und dem Einsturz von Gebäuden gekommen, hieß es weiter. Medienberichten zufolge ist mit weiteren Toten zu rechnen.

In Südkorea gehen seit drei Tagen heftige Regenfälle über mehreren Städten und Landkreisen nieder. Die sintflutartigen Niederschläge lösten in der Nacht Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle in 13 Landesteilen aus. Allein im zentral gelegenen Landkreis Goesan wurden dem Innenministerium zufolge 6400 Einwohner aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Zuvor war der nahegelegene Staudamm aufgrund der Niederschläge übergelaufen und hatte niedrig gelegene Ortschaften im Umkreis überschwemmt.

Ein Erdrutsch hat den Ort Yecheon schwer getroffen. Wie andernorts suchen Helfer nach Verletzten und arbeiten daran, die Schäden zu beseitigen.

Zugverkehr eingestellt

Der südkoreanische Regierungschef Han Duck Soo rief die Behörden auf, von Hochwasser und Erdrutschen bedrohte Gebiete präventiv zu evakuieren. Er forderte das Militär auf, sich an den Rettungsarbeiten zu beteiligen.

In ganz Südkorea wurde der reguläre Zugverkehr eingestellt. Lediglich die Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ KTX sollen weiter verkehren. Der nationalen Eisenbahn zufolge kann es allerdings zu Fahrplanänderungen kommen.

Das Wetteramt kündigte bis Sonntag anhaltenden, starken Regen für weite Landesteile an. In Südkorea herrscht derzeit die sommerliche Regenzeit, während der es regelmäßig zu Überflutungen kommt.