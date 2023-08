Energiebedarf in China Zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche Stand: 29.08.2023 08:51 Uhr

China plant, bis 2060 klimaneutral zu sein - gleichzeitig setzt die Volksrepublik weiterhin massiv auf Kohle. Alleine in der ersten Hälfte dieses Jahres wurden laut einer Studie im Schnitt zwei Kraftwerksblöcke pro Woche genehmigt.

Der Kohleboom in China ist ungebrochen. Die Behörden in der Volksrepublik genehmigten in der ersten Hälfte dieses Jahres neue Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 52 Gigawatt. Das entspricht zwei Kraftwerksblöcken pro Woche, heißt es in der Analyse der Thinktanks CREA in Finnland und Global Energy Monitor in den USA .

Bereits im letzten Jahr hat China den Ausbau der Kohleverstromung massiv vorangetrieben. Hintergrund sind unter anderem Engpässe bei der Stromversorgung in den letzten Jahren. Insgesamt sind derzeit Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 240 Gigawatt im Bau oder genehmigt.

Größter Produzent klimaschädlicher Treibhausgase

China ist der weltweit größte Produzent von klimaschädlichen Treibhausgasen, bekennt sich aber zu den Pariser Klimaschutzzielen. Die Volksrepublik will den Höchststand ihrer CO2-Emissionen bis 2030 erreicht haben und bis 2060 klimaneutral werden.

Der derzeitige Kraftwerksboom könnte jedoch zu einem massiven Anstieg der Emissionen führen und Chinas Abhängigkeit von der Kohle weiter zementieren, warnen die Autoren der Studie. Die eigenen Klimaschutzziele zu erreichen, werde für China schwieriger und teurer.

Hälfte des Energiebedarfs aus der Kohle

Über die Hälfte von Chinas Energiebedarf wird derzeit durch Kohlekraftwerke gedeckt. Gleichzeitig investiert die Volksrepublik massiv in erneuerbare Energien. Neue Kohlekraftwerke sollen nach offiziellen Angaben hauptsächlich die Sicherheit und Stabilität der Stromversorgung garantieren.

Allerdings entstehen viele neue Kraftwerke ausgerechnet in Regionen, die bereits über "mehr als genug" Kohlestrom verfügen, wie es in der Studie heißt. Die Autoren kritisieren, dass die Vorgaben der Zentralregierung in Peking in vielen Regionen einfach nicht umgesetzt würden.