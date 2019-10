Parlamentssprecher Bercow hat ein Votum über das Brexit-Abkommen mit der EU vorerst verboten - und Premier Johnson damit eine weitere Schlappe beigebracht. Doch der hat bereits einen Plan B.

Von Marion Theis, ARD-Studio London

Fast eine Stunde lang debattierte das britische Parlament vor halbleeren Abgeordnetenbänken über Verteidigungsfragen - als ob es nicht dringendere Probleme zu lösen gäbe. Der Brexit stand erst danach auf der Tagesordnung. Pünktlich um 15:30 Uhr war das Haus wieder fast vollbesetzt, und Sprecher John Bercow konnte das weitere Prozedere verkünden.

Es werde nicht noch einmal über den Brexit-Vertrag mit der EU abgestimmt: "Der Antrag von heute ist im Wesentlichen der gleiche wie der vom Samstag. Und das Parlament hat darüber entschieden. Die Umstände von heute sind im Wesentlichen die gleichen wie am Samstag. Ich entscheide deshalb, dass der Antrag heute nicht debattiert wird, denn es wäre eine Wiederholung und damit ordnungswidrig."

Annette Dittert, ARD London, zur Niederlage von Premier Johnson

tagesschau 17:00 Uhr, 21.10.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-610507~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Konservative unzufrieden

Das ist ein weiterer Rückschlag für die Regierung von Premier Boris Johnson, die den Brexit unbedingt bis Ende des Monats durchziehen will. Der Konservative Abgeordnete Peter Bone wollte diesen Beschluss dann auch nicht einfach ohne Widerspruch hinnehmen. "Ich kann der Logik Ihrer Argumente komplett folgen. Aber welches Gewicht haben Sie der Tatsache zugesprochen, dass, als wir am Samstag debattiert haben, keiner wusste, ob der Premierminister einen Brief mit der Bitte um Verlängerung der Austrittsfrist nach Brüssel schreiben würde, oder nicht?"

Das habe doch die Lage komplett verändert, meinte der Konservative Bone. Das Parlament müsse jetzt unbedingt neu entscheiden.

Opposition spottet

Wie erwartet ließ der Sprecher das nicht gelten. Zur Erheiterung der Opposition. Die forderte erneut, den Bürgern eine Stimme zu geben, in einem weiteren Referendum. Und wollte im Detail wissen, wie es denn jetzt weitergehe: "Könnten wir eine Klarstellung bekommen, gerne schriftlich, morgen, dass, wenn Zusatzanträge eingebracht werden in den nächsten Tagen oder Wochen, nur solche behandelt werden, die dazu beitragen, den Deal abzusichern oder ein zweites Referendum durchzuführen?"

Gesetzespaket statt Brexit-Deal

Premierminister Johnson, der sich die Debatte heute ersparte, muss sich jetzt einen Plan B, C oder D überlegen. Er hatte bereits angekündigt, dass er heute oder spätestens Dienstag die nötigen Gesetze einbringen will, um den Brexit-Plan mit der EU in nationales Recht umzusetzen. Möglicherweise könnte das Parlament dann schon am Dienstag darüber abstimmen. Anschließend hätte die Regierung erneut die Chance, den Abgeordneten den Deal mit der EU vorzulegen.

Gericht hält sich Urteil zu Johnson offen

So unklar, wie der weitere Ablauf beim Brexit im Parlament noch ist, so uneindeutig war heute die Aussage eines schottischen Gerichts. Es sollte entscheiden, ob es rechtmäßig war, dass Boris Johnson am Samstag die EU in einem Brief um einen dreimonatigen Brexit-Aufschub gebeten hatte, ohne persönlich zu unterschreiben. Die Richter wollten sich nicht festlegen. Man werde beobachten, wie die Regierung sich weiter verhalte.

EU will Votum aus London abwarten Das EU-Parlament erklärte, man wolle nicht über das ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen, bevor eine Entscheidung aus London vorliegt. "Das EU-Parlament wird das Abkommen erst ratifizieren, wenn die Ratifizierung im Vereinigten Königreich abgeschlossen ist", sagte ein Parlamentssprecher in Straßburg mit Verweis auf eine entsprechende Entschließung vom September.



Dass Premier Johnson den Brief, in dem er um eine Verlängerung der Austrittsfrist bittet, nicht unterschrieben hatte, spielt für die EU keine Rolle: Sie sieht den Antrag auch ohne Unterschrift als gültig an, wie eine EU-Kommissionssprecherin sagte.

Heute nicht: Brexit-Abstimmung im Parlament

Marion Theis, ARD London

21.10.2019 19:34 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 21. Oktober 2019 um 17:00 Uhr.