Die EU hat eine Verschiebung des Brexit genehmigt. Die Probleme löst das aber nicht, dessen sind sich alle Parteien bewusst. Nun kommt es nächste Woche wieder einmal zu einer schicksalhaften Abstimmung.

Von Samuel Jackisch, ARD-Studio Brüssel

Sie wollte drei Monate und bekam zwei Wochen: Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatte bei ihren Kollegen beantragt, den Brexit bis in den Sommer zu verschieben. Doch die verbleibenden 27 EU-Staaten gestatten nur einen kurzen Aufschub und stellen Bedingungen: Das britische Unterhaus müsse zunächst dem verhandelten Austrittsabkommen zustimmen, sagt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz nach der nächtlichen Sitzung in Brüssel.

"Es gibt einen Aufschub bis zum 12. April. Wenn im britischen Unterhaus nächste Woche eine Zustimmung stattfindet für den vorliegenden Deal, gibt es einen Aufschub bis zum 22. Mai, um den Brexit noch geordnet über die Bühne zu bringen. Wenn es keine Zustimmung in Großbritannien gibt, dann sind wir dem Hard Brexit wieder einen Schritt näher."

Gefahr eines ungeregelten Bexits bleibt

Morgenmagazin, 22.03.2019, Roman Rusch, ARD Brüssel





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-518663~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Nächster Stichtag ist nun der 12. April

Den harten Brexit, also einen Austritt des Vereinigten Königreiches ohne ein gemeinsames Abkommen, wollen London und Brüssel verhindern. Premierministerin Theresa May nahm das Angebot umgehend an.

Nächster Stichtag ist nun der 12. April: Dann muss das Vereinigte Königreich erklären, ob es an den kommenden Europawahlen teilnehmen will - bisher schließt die britische Regierung das aus. Bleibt es dabei, müsste das Land spätestens am Tag vorher austreten, also am 22. Mai, so die Haltung in Brüssel.

Würden doch noch Wahlen auf der Insel stattfinden, könnte Großbritannien seinen Austritt noch weiter verschieben. Wegen ihm gerne "bis zum letzten Ende", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach dem Gipfel.

May hält am Brexit fest

Ganz absagen will Theresa May den Austritt aber nicht, stellt die Premierministerin in der Nacht in Brüssel klar. Genau das fordern gerade zahlreiche Britische Bürger in einer Petition: das Artikel-50-Verfahren zum Austritt aus der EU einfach zurückzunehmen. May sagte dazu:

"Das sollten wir nicht machen. Aus einem einfachen Grund: Wir haben die Wahl, die EU zu verlassen oder zu bleiben, dem britischen Volk überlassen, und es hat sich entschieden. Die Regierung hat versprochen, das zu respektieren, und jetzt ist es Zeit, auch zu liefern."

Gefahr des No-Deal-Brexits nicht gebannt

Ob der Abschied mit dem oder ohne das verhandelte Austrittsabkommen stattfindet, darüber soll das britische Parlament in der kommenden Woche ein drittes Mal entscheiden. Lehnt es den Vertrag erneut ab, sei die Gefahr eines ungeregelten Brexits immer noch vorhanden, warnt Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel.

"Wir haben nichts lockerer gemacht, im Gegenteil. Am 12. April müssen wir wissen, woran wir sind. Und wenn wir dann keine Antwort bekommen, ist es ein No-Deal. Der Druck ist also nicht weg."

Vor dem No-Deal-Moment warnen Juristen und Wirtschaftsexperten: Würden EU-Verordnungen und Regelwerke über Nacht ungültig im Vereinigten Königreich, könnte das dramatische Folgen haben, für Unternehmen und Bürger auf beiden Seiten. Dieses Szenario ist für Theresa May und die verbleibenden 27 mit diesem Brüsseler Gipfel nicht unwahrscheinlicher geworden.