Zu Beginn des EU-Gipfels zum Brexit schienen alle noch entspannt. Doch kaum hatte die Debatte begonnen, war es vorbei mit der Einigkeit. Vor allem Frankreich sträubt sich gegen einen langen Brexit-Aufschub.

Vor Beginn des EU-Gipfels schienen die Zeichen eigentlich schon auf eine schnelle Entscheidung zu deuten: Der Brexit wird verschoben - nur wie lange? Entsprechend locker war der Auftakt: Im partnerschaftlichem Outfit und mit offensichtlich nach außen zur Schau getragener guter Laune standen die britische Premierministerin Theresa May und Bundeskanzlerin Angela Merkel beieinander.

Frankreich höchstens für kurzen Aufschub

Doch in der Beratung unter den EU-Mitgliedern wurde dann doch heftig debattiert - vor allem Frankreich ging auf Widerstand. Wenn, dann präferiere die französische Regierung einen kurzen Aufschub des Brexit-Termins, berichtete ARD-Korrespondent Markus Preiß aus Brüssel. Sprich: bis zum 30. Juni, wie es May zu Beginn des Gipfels auch beantragt hatte. An der anschließenden Debatte nahm sie nicht teil.

Damit stellt sich Frankreich gegen die von einem Großteil der EU-Mitglieder befürwortete längeren Verschiebung des Brexit - bis Ende des Jahres oder sogar bis zum März oder zum Jahresende 2020.

Markus Preiß, ARD Brüssel, mit einer Einschätzung zum EU-Sondergipfel

tagesthemen 22:30 Uhr, 10.04.2019





Großbritannien soll kein Störfaktor werden

Als Grund führte der französische Präsident Emmanuel Macron einem Sprecher zufolge an, es würden "seriöse Garantien" fehlen, dass es durch den längeren Verbleib Großbritanniens in der EU keine Probleme geben werde. Etwa, dass britische Abgeordnete versuchen könnten, die Wahl eines neuen Kommissionschefs negativ zu beeinflussen oder sich in den neuen Haushalt der EU einzumischen, führt Markus Preiß aus.

Und daher, so zitiert der französische Präsidialsprecher Macron, sei der No-Deal nicht die schlechteste Lösung. Für die EU sei es ein höheres Risiko, falls Großbritannien die EU-Politik blockiere.

Brexit als Vorbild für "Frexit"?

Die Strategie des französischen Präsidenten war aus Sicht von Preiß erwartbar. Ein Grund: Bei den bevorstehenden EU-Wahlen sieht sich Macron mit der rechtsextremen Marine Le Pen, Chefin des Rassemblement National und ehemals an der Spitze des Front National, einer in Umfragen starken Gegnerin gegenüber. Le Pen sieht im Brexit ein mögliches Vorbild für Frankreich, für einen "Frexit" sozusagen. Und dem versucht Macron mit harter Linie gegen Großbritannien entgegenzusteuern.

Neben Frankreich spricht sich auch Österreich gegen einen langen Brexit-Aufschub aus. Doch damit stehen beide Länder ziemlich alleine da. Bundeskanzlerin Merkel hatte bereits nach einem Treffen mit May in Berlin die Bereitschaft zu einem längeren Terminaufschub signalisiert und betonte vor dem Gipfel nochmals die "historische Verantwortung" der EU, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Auch Donald Tusk, Präsident des EU-Rats hatte als einer der ersten eine Verschiebung ins Spiel gebracht, um zwölf Monate.

May offenbar zu längerer Frist bereit

Und May? Die scheint einem längeren Aufschub offen gegenüberzustehen - unter der Bedingung, dass Großbritannien die EU auch vor der gesetzten Frist verlassen könnte, sollte das Unterhaus dem Brexit-Vertrag vorher zustimmen.

Der lange Aufschub könnte der britischen Premierministerin in London aber neuen Gegenwind bescheren. EU-Gegner sehen das lange Ringen um den Brexit als Schande an, sagt ARD-Korrespondentin Mareike Aden. Und eine Teilnahme an der EU-Wahl wäre ein Skandal.