Brexit-Entwurf Downing Street verkündet Einigung

Die Unterhändler Großbritanniens und der EU haben sich auf einen Entwurf für das Brexit-Abkommen geeinigt. Das verlautete aus Downing Street. Schon morgen werde das Kabinett in London darüber beraten.

Bei den Verhandlungen über ein Brexit-Abkommen ist nach Angaben aus London der Durchbruch geglückt: Die Unterhändler der britischen Regierung und Brüssels hätten sich auf einen Entwurf für das Austrittsabkommen geeinigt. Am Mittwoch werde das Kabinett in London zusammenkommen, um den Text zu billigen, teilte das Büro von Premierministerin Theresa May mit.

In Brüssel wollte niemand die Einigung bestätigen. Ein EU-Diplomat warnte jedoch, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Für Mittwoch sei eine Sondersitzung der Botschafter der 27 verbleibenden EU-Länder angesetzt worden, hieß es in Brüssel. Der "Sun" zufolge lud May ihre Minister am Abend zu Einzelgesprächen in den Regierungssitz ein.

Grenzfrage Irland offenbar gelöst

Der irische Sender RTE berichtete, an der Grenze zwischen Irland und Nordirland solle es laut Entwurf keine Zollstationen oder sonstigen Hindernisse geben. Für das größte ungelöste Problem, wie Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland vermieden werden können, hatten Großbritannien und die EU an einer Lösung gearbeitet, die eine Zollvereinbarung beinhaltet.

Vor Bekanntgabe der Einigung hatte May gesagt, bei den Verhandlungen sei "guter Fortschritt" erzielt worden. Mays De-facto-Stellvertreter David Lidington hatte gesagt, eine Brexit-Vereinbarung sei "fast zum Greifen nah".