Nach der verschobenen Abstimmung über den Brexit-Deal fügt Premier Johnson sich zähneknirschend dem britischen Parlament: Er muss per Gesetz bei der EU um einen Aufschub für den Austritt bitten - was er eigentlich strikt ablehnt.

Statt auf die Zielgerade geht das Brexit-Drama in die Verlängerung: Großbritannien und die EU drehen noch mindestens eine Extrarunde im jahrelangen Rennen zum Austritt. Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend melden, will die britische Regierung im Namen ihres Premiers Boris Johnson noch am Abend eine Brexit-Verschiebung bei der EU beantragen - per Brief. Das habe Johnson in einem Telefonat mit EU-Ratschef Donald Tusk angekündigt.

Dieser Schritt - ein Brief an Brüssel mit der Bitte um Aufschub des Brexits bis Ende Januar - ist in einem Gesetz vorgeschrieben, das das Unterhaus im September mehrheitlich verabschiedet hatte. Und auch wenn der Premier nicht müde wird, seinen Widerwillen und seine Ablehnung zu betonen, sind ihm juristisch die Hände gebunden. Denn das Unterhaus hatte ihm zuvor erneut eine schwere Niederlage zugefügt.

Großes Misstrauen gegen den Premier

Statt wie eigentlich geplant über das neue Brexit-Abkommen abzustimmen, hatten die Abgeordneten mit 322 gegen 306 Stimmen für einen Antrag des Abgeordneten Oliver Letwin vortiert, wonach zunächst das Gesetzespaket zum Brexit-Vertrag mit der EU im britischen Parlament beschlossen werden muss.

Annette Dittert, ARD London, zur Brexit-Abstimmung

Hintergrund ist das Misstrauen vieler Abgeordneter gegen Johnson. Das Votum soll sicherstellen, dass Großbritannien Ende Oktober nicht ohne Abkommen aus der EU ausscheidet. Das hätte passieren können, wenn die Abgeordneten dem Deal heute zugestimmt, es dann aber nicht geschafft hätten, die nötigen Gesetzesänderungen bis zum 31. Oktober durchs Parlament zu bringen.

Johnson will eigentlich nicht verschieben

Johnson war mit dem Versprechen angetreten, dass Großbritannien auf jeden Fall spätestens am 31. Oktober aus der EU austritt - ob mit Abkommen oder ohne. Im Parlament warb er vehement für eine Zustimmung zu seinem mit der EU ausgehandelten Deal.

Glaubt man den Worten des Premiers, ist der 31. Oktober als Austrittsdatum aber noch nicht vom Tisch. Unmittelbar nach der Parlamentsentscheidung sagte Johnson, er werde nicht mit der EU über eine Verlängerung der Frist verhandeln. Dazu verpflichte ihn das Gesetz nicht, so Johnson. Er wolle das Land weiterhin Ende des Monats aus der EU führen. "Wie das rechtlich zu machen sein soll, ist völlig unklar", so die Einschätzung von ARD-Korrespondentin Annette Dittert.

Brexit im Schnellverfahren?

Erwartet wird, dass Johnson versuchen wird, den Deal noch rechtzeitig durchs Parlament zu bringen, indem er die entsprechenden Gesetze bereits am Montag vorlegt. Schon am Dienstag könnte dann eine weitere wichtige Abstimmung mit der zweiten Lesung des Gesetzespakets anstehen. Würde es diese Hürde passieren, könnte Johnson damit rechnen, die Unterstützung für den Deal doch noch zu bekommen.

Die EU-Botschafter der 27 anderen Mitgliedstaaten kommen am Sonntagvormittag zusammen, um die neuen Entwicklungen zu bewerten. Über eine erneute Brexit-Verschiebung müssten die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden EU-Staaten nach einem Antrag Londons entscheiden. Dazu müsste EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Sondergipfel einberufen.

Michael Grytz, ARD Brüssel, zu den Reaktionen auf EU-Seite

