Reaktionen auf Ausschreitungen in Brasilien Empörung und Solidarität Stand: 08.01.2023 23:06 Uhr

Zahlreiche Regierungen haben die Angriffe in Brasilien verurteilt und Präsident Lula den Rücken gestärkt. Die Unterstützung sei "unerschütterlich" hieß es aus den USA. Auch Frankreich und Mexiko zeigten sich solidarisch.

Die US-Regierung hat den Angriff von Anhängern des rechtsradikalen Ex-Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, auf das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília verurteilt. US-Präsident Joe Biden nannte die Situation "empörend". "Die Vereinigten Staaten verurteilen jeden Versuch, die Demokratie in Brasilien zu untergraben", schrieb der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan auf Twitter. "Unsere Unterstützung für die demokratischen Institutionen Brasiliens ist unerschütterlich", so Sullivan. Die Demokratie in Brasilien werde nicht durch Gewalt erschüttert werden.

Vor zwei Jahren haben die USA ähnliches erlebt: Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Bei dem Angriff starben damals fünf Menschen.

Unterstützung aus Paris und Mexiko-Stadt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, der Willen des brasilianischen Volkes und die demokratischen Institutionen müssten respektiert werden und bot Präsident Lula da Silva die Unterstützung Frankreichs an.

Auch Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador verurteilte den "konservativen Putschversuch", schrieb er auf Twitter. Brasiliens Präsident Lula sei nicht allein, er habe die Unterstützung der progressiven Kräfte seines Landes, von Mexiko, des amerikanischen Kontinents und der Welt.