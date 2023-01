Brasilien Bolsonaro-Anhänger dringen in Kongress ein Stand: 08.01.2023 21:18 Uhr

Hunderte Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro haben in der Hauptstadt Brasilia das Kongressgelände gestürmt. Offenbar drangen sie auch in den Präsidentenpalast ein. Die Polizei setzte Tränengas ein.

In Brasilien sind Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro in das Kongressgebäude in der Hauptstadt Brasilia eingedrungen. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Wie die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP melden, gelangten sie auch in den nahegelegenen Präsidentenpalast. Offenbar stürmten sie auch das Oberste Gericht.

Die Polizei setzte Tränengas ein, um Hunderte Demonstranten zurückzudrängen. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen turbulente Szenen. Das Gelände um den Kongress war von den Behörden abgeriegelt worden. Die Bolsonaro-Anhänger überwanden die Absperrungen. Viele Eindringlinge trugen gelbe Kleidung und schwenkten die brasilianische Flagge.

Der Gouverneur des Regierungsbezirks, Ibaneis Rocha, erklärte, alle Sicherheitskräfte seien im Einsatz.

Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro sind in den Präsidentenpalast eingedrungen. Bild: REUTERS

Erinnerung an Kapitolsturm in den USA

"Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen", schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter.

In dem Kongressgebäude befinden sich der Senat und das Abgeordnetenhaus. Die Bilder weckten Erinnerungen an den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

Vor einer Woche wurde der neue linksgerichtete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ins Amt eingeführt. Er befindet sich derzeit im Bundesstaat São Paulo. Bolsonaro hatte den Sieg seines Gegners nicht anerkannt und das Land verlassen. Vor seinem Abflug nach Florida wandte er sich an seine Anhänger und rief sie zum Kampf gegen Lula auf.

Die Kluft zwischen beiden Lagern in der Gesellschaft ist so tief wie nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie 1985. Beide Politiker machten sich im Wahlkampf gegenseitig massive Vorwürfe etwa wegen Korruption. Lula war 2018 wegen Bestechlichkeit verurteilt worden und hatte eineinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. 2021 wurden die Urteile gegen ihn aufgehoben.