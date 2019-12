Es sollte eine Erfolgsnachricht für den kriselnden US-Flugzeugbauer Boeing werden - doch nun meldet er Probleme beim Testflug seines Raumschiffs "Starliner" zur ISS. Die Kapsel habe die korrekte Umlaufbahn verfehlt.

Bei dem unbemannten Testflug der neuen Raumkapsel Starliner des Luftfahrtunternehmen Boeing zur Internationalen Raumstation (ISS) sind Probleme aufgetreten. Ihre Position sei stabil, sie habe aber noch nicht die gewünschte Umlaufbahn erreicht, teilte Boeing mit.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Start hätten die Düsen versagt, um die Kapsel in die richtige Position zu bringen, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen arbeite nun mit der US-Weltraumbehörde NASA zusammen, um die weiteren Möglichkeiten auszuloten.

Start zunächst problemlos

Der Start der "Starliner" am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral verlief zunächst wie geplant. Getragen von einer Atlas-V-Rakete hob die Kapsel ab. Am Samstag sollte das Raumschiff erstmals an der ISS andocken und in acht Tagen zur Erde zurückkehren. An Bord sind als Astronauten-Dummy eine Puppe names "Rosie" sowie Weihnachtsleckereien und Geschenke für die ISS-Besatzung.

Boeing hat die "Starliner" für die NASA entwickelt. Sie soll künftig amerikanische Astronauten zur ISS bringen. Die NASA ist derzeit bei bemannten Missionen von russischen Sojus-Raketen abhängig. 2011 hatte sie ihr eigenes Shuttle-Programm nach drei Jahrzehnten eingestellt.

Strategiewechsel in der US-Weltraumpolitik

Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama wurde dazu ein Strategiewechsel eingeleitet: Statt selbst neue Raketen zu entwickeln, wurde beschlossen, Privatunternehmen dafür anzuheuern. Boeing wie auch sein Konkurrent SpaceX erhielten in der Folge Milliardenbeträge, um bemannte Raumfähren "Made in the USA" zu entwickeln.

Beide US-Unternehmen hinken zwei Jahre hinter dem Zeitplan her, scheinen aber mittlerweile beide nahezu fertig mit der Entwicklung zu sein. Vor einer Zulassung ihrer Raumfähren für die bemannte Raumfahrt sind aber noch abschließende Tests wie nun der "Starliner"-Flug zur ISS notwendig.

SpaceX-Test im März war erfolgreich

SpaceX hatte bereits im März mit seiner für bemannte Missionen vorgesehenen Raumfähre "CrewDragon" einen erfolgreichen Testflug zur ISS absolviert. An Bord war ebenfalls ein Dummy, der nach der Hauptfigur der "Alien"-Filme "Ripley" genannt wurde. Die Puppen werden mit Sensoren versehen, um die Flugbedingungen für echte Menschen nachzuvollziehen.



Der US-Flugzeugbauer Boeing war zuletzt wegen des Desasters um seinen Krisenjet 737 Max massiv unter Druck geraten. Nach zwei verheerenden Abstürzen war die Maschine mit Startverboten belegt worden. Wann sie wieder abheben kann, ist ungewiss.