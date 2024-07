Bidens Erklärung im Wortlaut "Die Ehre meines Lebens" Stand: 21.07.2024 21:30 Uhr

Nach wochenlangen Spekulationen hat US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zurückgezogen. Seine Entscheidung verkündete der 81-jährige US-Demokrat in einem Brief. Wir dokumentieren das Schreiben im Wortlaut.

"Meine amerikanischen Mitbürger,

in den vergangenen dreieinhalb Jahren haben wir als Nation große Fortschritte gemacht. Heute verfügt Amerika über die stärkste Wirtschaft der Welt. Wir haben historische Investitionen in den Wiederaufbau unserer Nation getätigt, die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente für ältere Menschen gesenkt und eine erschwingliche Gesundheitsversorgung auf eine Rekordzahl von Amerikanern ausgeweitet. Wir haben dringend benötigte Unterstützung für eine Million Veteranen bereitgestellt, die giftigen Substanzen ausgesetzt waren. Das erste Gesetz zur Waffensicherheit seit 30 Jahren verabschiedet. Die erste afroamerikanische Frau für den Supreme Court ernannt. Und die bedeutendste Klimagesetzgebung in der Weltgeschichte verabschiedet.

Amerika war nie besser aufgestellt, um zu führen, als wir es heute sind. Ich weiß, dass nichts davon ohne Sie, das amerikanische Volk, hätte geschafft werden können. Zusammen haben wir eine Jahrhundert-Pandemie und die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression überwunden. Wir haben unsere Demokratie geschützt und erhalten. Und wir haben unsere Bündnisse rund um die Welt neu belebt und gestärkt.

Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen. Und auch wenn es meine Absicht war, die Wiederwahl anzustreben, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, beiseite zu treten und mich ausschließlich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident für den Rest meiner Amtszeit zu konzentrieren.

Ich werde später in dieser Woche über meine Entscheidung ausführlicher zur Nation sprechen. Lassen Sie mich fürs Erste meine tiefe Dankbarkeit gegenüber all denjenigen aussprechen, die so hart dafür gearbeitet haben, mich wiedergewählt zu sehen. Ich möchte Vizepräsidentin Kamala Harris danken, dass sie bei dieser ganzen Arbeit eine außergewöhnliche Partnerin gewesen ist. Und lassen Sie mich meine aus tiefem Herzen empfundene Wertschätzung für das amerikanische Volk zum Ausdruck bringen für den Glauben und das Vertrauen, die Sie in mich gesetzt haben.

Ich glaube heute, wie ich es schon immer getan habe: dass es nichts gibt, das Amerika nicht tun kann - wenn wir es gemeinsam tun. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika sind."

(AFP)