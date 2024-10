eilmeldung Hurrikan "Milton" Biden verschiebt Deutschland-Besuch Stand: 08.10.2024 16:41 Uhr

US-Präsident Biden verschiebt wegen des auf den Bundesstaat Florida zusteuernden Hurrikans "Milton" seine ab Donnerstag geplante Reise nach Deutschland. Das teilte das Weiße Haus mit.

Wegen des Hurrikans "Milton", der sich derzeit auf Florida zubewegt, verschiebt US-Präsident Joe Biden seinen für diese Woche geplanten Besuch in Deutschland.

"Angesichts der vorhergesagten Route und der Stärke des Hurrikans" werde der Präsident seine Reise nach Deutschland und Angola verschieben und sich darum kümmern, die Vorbereitungen auf den Sturm zu überwachen, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses in Washington.

Biden wollte ursprünglich am Donnerstagabend in Berlin zu einem Staatsbesuch eintreffen. Er sollte unter anderem am Samstag in Ramstein an Gesprächen über den Ukraine-Krieg teilnehmen. Hurrikan "Helene" hatte jüngst schwere Schäden im Südosten der USA angerichtet.

Weitere Informationen in Kürze.