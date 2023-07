USA Tote bei Schießerei in Baltimore Stand: 02.07.2023 12:56 Uhr

In der US-Großstadt Baltimore sind zwei Menschen bei einer Schießerei getötet worden. 28 Menschen wurden verletzt. Das teilte die Polizei mit. Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt.

In Baltimore in den USA sind der dortigen Polizei zufolge in der Nacht tödliche Schüsse gefallen. Dabei starben zwei Menschen, 28 weitere wurden verletzt. Diese Zahlen nannte der geschäftsführende Polizeichef der Stadt im US-Staat Maryland, Richard Worley, bei einer Pressekonferenz am Tatort. Drei der Verletzten befanden sich nach seinen Angaben in kritischem Zustand.

Unklar war auch, ob es sich um einen einseitigen Angriff oder um einen Schusswechsel handelte.

Offenbar 20 bis 30 Schüsse gefallen

Der Fernsehsender WBFF hatte zuvor berichtet, bei der Tat im Süden der Stadt habe es neben Toten auch Dutzende Verletzte gegeben. Laut Medienberichten sprechen Augenzeugen von 20 bis 30 Schüssen. In der Stadt hatten sich offenbar Hunderte Menschen für eine Veranstaltung namens "Brooklyn Day" zusammengefunden.