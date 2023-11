Grenzübergang zu Ägypten Erste Ausländer dürfen Gaza verlassen Stand: 01.11.2023 13:44 Uhr

Vor mehr als einer Woche wurde der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten erstmals für Hilfslieferungen geöffnet. Nun dürfen auch erste Ausländer die Grenze überqueren. Ob diese bereits Gaza verlassen haben, ist unklar.

Erstmals seit Beginn des Krieges dürfen ausländische Zivilisten den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah verlassen. Bis zu 500 Menschen mit ausländischem Pass oder doppelter Staatsbürgerschaft sollen nach Angaben ägyptischer Behörden die Grenze überqueren dürfen, berichtete ARD-Korrespondentin Gabriele Dunkel aus Tel Aviv.

Ob diese bereits Gaza verlassen haben, ist bislang unklar. Raed Abdel Nasser, Generalsekretär des Ägyptischen Roten Halbmonds im Nord-Sinai, sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass sich eine erste Gruppe im Transitbereich des Grenzübergangs befinde. Sie warteten im palästinensischen Teil des Übergangs darauf, ihre Formalien für die Einreise nach Ägypten zu erledigen.

Medien zufolge sei davon auszugehen, dass nicht alle heute ausreisen könnten. Die ägyptischen Behörden hatten zuvor die außerordentlich Öffnung des einzigen nicht von Israel kontrollierten Grenzübergangs in den Gazastreifen angekündigt. Demnach dürfen auch etwa 90 schwer verletzte Palästinenser die Grenze passieren.

Nationalitäten bislang unklar

Noch ist nicht bekannt, ob auch deutsche Staatsbürger aus Gaza ausreisen können. Auch wie darüber entschieden wurde, wer heute ausreisen darf, ist unklar. Angaben ausländischer Regierungen zufolge befinden sich Tausende Staatsbürger aus mehr als 40 Ländern im Gazastreifen. Viele von ihnen arbeiten demnach unter anderem für Hilfsorganisationen.

Schon am frühen Morgen zeigte das ägyptische Fernsehen, wie mehr als ein Dutzend Krankenwagen des ägyptischen Roten Halbmonds am Grenzübergang parkten. Auch zahlreiche Menschen warteten an der Grenze.

Menschen warten am Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Darunter waren der Nachrichtenagentur dpa zufolge etwa US-Amerikaner und Kanadier. Auch Menschen mit ägyptischer, jordanischer und algerischer Staatsangehörigkeit warteten laut Augenzeugen auf Ausreise.

Grenzübergang öffnete zuvor nur für Hilfslieferungen

Es ist das erste Mal seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, dass der Grenzübergang für Personen geöffnet wurde. In den vergangenen Wochen war lediglich Hilfskonvois die Durchfahrt genehmigt worden. Hunderte Menschen hatten immer wieder den Grenzübergang aufgesucht, durften aber aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Ägypten, Israel und der militant-islamistischen Hamas nicht ausreisen.

Rafah ist der einzige Übergang im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Er gilt für die Bewohner von Gaza als wichtigster Übergang zur Außenwelt. Die Öffnung von Rafah und wer den Übergang passieren darf, wird streng reguliert. In der Vergangenheit wurde er immer wieder auch für lange Zeiträume komplett geschlossen.

Mit Informationen von Tilo Spanhel, ARD Kairo