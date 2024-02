Berichte über russische Weltraumpläne Warnung vor Bedrohung der nationalen Sicherheit Stand: 15.02.2024 07:29 Uhr

Die Warnung eines hochrangigen Abgeordneten vor einer "ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit" hat in den USA für Aufsehen gesorgt. Laut Medienberichten soll Russland im All stationierte Atomwaffen entwickeln. Das Weiße Haus beschwichtigt.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Mike Turner, hat vor einer "ernsthaften Sicherheitsbedrohung" der USA gewarnt. Der Republikaner führte nicht aus, um welche Art von Bedrohung es sich handele und bereitete mit der kryptischen Nachricht den Boden für Rätselraten.

Mehrere Medien berichten inzwischen, Russland sei dabei, im Weltraum stationierte Atomwaffen gegen Satelliten zu entwickeln. Die Sender ABC News und die Zeitung New York Times berufen sich auf nicht namentlich genannte US-Regierungsvertreter. Noch sei eine derartige Stationierung aber noch nicht erfolgt.

Die New York Times schrieb, die USA hätten den Kongress und Verbündete in Europa über die Pläne Moskaus informiert. Solche neuen nuklearen Fähigkeiten Russlands seien noch in der Entwicklung und bislang nicht zum Einsatz gekommen. Eine akute Gefahr bestehe daher nicht.

Fox News berichtete, mit einem Einsatz nuklearer Systeme gegen Satelliten ließe sich möglicherweise militärische Kommunikation und Aufklärung der USA ausschalten.

Weißes Haus überrascht

Turners Stellungnahme sorgte im Weißen Haus für Verwunderung. Er sei etwas überrascht, dass sich Turner öffentlich zu dem Thema geäußert habe, sagte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Auf mehrere Nachfragen, um welche Art der Bedrohung es sich handele, ging er nicht ein. Die Angelegenheit soll heute Thema einer Zusammenkunft der "Gang of Eight" sein. Der Gruppe gehören hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien an, die vom Präsidenten über Aktivitäten des Geheimdienstes und verdeckte Operationen unterrichtet werden können.

Turner hatte in seiner Stellungnahme Biden aufgefordert, alle Informationen zu dieser Bedrohung freizugeben, damit der Kongress, die Regierung und die Verbündeten offen über Gegenmaßnahmen diskutieren könnten.

"Kein Grund zur Beunruhigung"

In einer Erklärung des Geheimdienstausschusses im Senat hieß es, dem Gremium lägen die Informationen ebenfalls vor. Man habe die Angelegenheit von Anfang an verfolgt. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte vor Journalisten: "Wir arbeiten daran, und es gibt keinen Grund zur Beunruhigung." Andere Parlamentarier kritisierten Turners ungewöhnliche Stellungnahme scharf und stellten seine Eignung als Chef des Geheimdienstausschusses infrage.