Lange hatte sich die chinesische Führung gesperrt. Doch nun sind Experten der Weltgesundheitsorganisation in Wuhan gelandet. Sie wollen herausfinden, wie sich das Coronavirus ausgebreitet hat.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Das Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist heute früh mit einer Linienmaschine aus Singapur in Wuhan angekommen. Das rund zehnköpfige Expertenteam soll in China den Ursprung der Covid-19-Pandemie erforschen.

Direkt loslegen können die internationalen Wissenschaftler aber nicht. Ein Sprecher der chinesischen Gesundheitsbehörde bestätigte gestern: Für das WHO-Erkundungsteam gälten nach Einreise in China die üblichen Regeln, also mindestens 14 Tage Hotel-Quarantäne. Schon während dieser Zeit, heißt es, sollen sich die internationalen Experten aber in Video-Konferenzschalten mit chinesischen Kollegen austauschen.

Die Experten kommen aus Australien, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Japan, Katar, Russland, den USA und Vietnam. Geleitet wird die WHO-Delegation von Peter Ben Embarek, einem Experten für Tierkrankheiten, die auf andere Spezies übergehen.

Zwischenwirt gesucht

In der chinesischen Elf-Millionen-Stadt Wuhan waren Ende 2019 die ersten Covid-19-Fälle aufgetreten. Die meisten internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte der Corona-Lungenviren waren. Unklar ist, welches Tier bei der Übertragung auf den Menschen als Zwischenwirt diente. Chinas Staatsführung und die Medien des Landes behaupten, das Virus sei von außen nach China eingeschleppt worden.

Die WHO hatte bei ihrer Jahreskonferenz im Mai beschlossen, ein internationales Expertenteam nach China zu schicken, um den Ursprung der Covid-Pandemie zu erforschen. Chinas Staats- und Parteiführung hatte die Ankunft der Forscher monatelang herausgezögert. Beobachter rechnen nicht damit, dass die WHO-Experten in China frei recherchieren können.

