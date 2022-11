Vorgehen der Taliban UN fordern Einhaltung der Menschenrechte Stand: 10.11.2022 22:20 Uhr

Zuletzt wurde den Frauen in Afghanistan untersagt, Parks und Sportstudios zu besuchen. Seit der Machtübernahme der Taliban werden die Freiheiten von Frauen immer weiter eingeschränkt. Die UN-Vollversammlung hat nun eine Resolution verabschiedet.

Die UN-Vollversammlung hat die Taliban aufgefordert, die Menschenrechte einzuhalten. In einer mit großer Mehrheit beschlossenen Resolution betont das Gremium besonders das Recht von Mädchen auf Bildung sowie und verlangt, Frauen in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. 116 Mitgliedsstaaten stimmten für den von Deutschland ausgehandelten Text. Zehn Länder enthielten sich, darunter Russland und China.

Vorschriften seien nicht eingehalten worden

Erst in dieser Woche haben die Taliban Frauen verboten, Sportstudios und Parks zu besuchen. Die Vorschriften zur Trennung der Geschlechter waren laut eines Sprechers des Ministeriums für Tugend und Laster zuvor nicht eingehalten worden. Zudem hätten die Frauen nicht das vorgeschriebene Kopftuch getragen.

Nach eigenen Aussagen haben die Taliban das Verbot für Frauen monatelang vermeiden wollen. So sei angeordnet worden, Frauen und Männer könnten Sportstudios und Parks an unterschiedlichen Wochentagen nutzen. Eine Trainerin sagte der Nachrichtenagentur AP, in ihrem Sportstudio hätten Männer und Frauen auch bereits zuvor getrennt trainiert. Sie wirft den Taliban vor zu lügen.

"Ausradierung von Frauen aus dem öffentlichen Leben"

Auch die UN-Sondergesandte für Frauen in Afghanistan, Alison Davidian, verurteilte das neue Verbot. "Das ist ein weiteres Beispiel für die kontinuierliche und systematische Ausradierung von Frauen aus dem öffentlichen Leben", sagte sie.

Seit dem Abzug von westlichen Kräfte in Afghanistan im vergangenen Sommer haben die Taliban im Land die Macht übernommen. Trotz gegenteiliger Zusagen verboten sie Mädchen den Besuch weiterführender Schulen, schlossen Frauen von den meisten Berufen aus und befahlen ihnen, sich in der Öffentlichkeit zu verschleiern.