Wahlbehörde in der Türkei Stichwahl entscheidet über Präsidentschaft Stand: 15.05.2023 16:21 Uhr

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat Amtsinhaber Erdogan die absolute Mehrheit nur knapp verpasst. Am 28. Mai wird es zu einer Stichwahl kommen. Entscheidend dabei könnte die Wahlempfehlung des Chefs der Ultranationalisten sein.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss sich einer Stichwahl stellen. Erdogan verfehlte in der ersten Runde der Präsidentenwahl am Sonntag die absolute Mehrheit, wie die Wahlbehörde in Ankara mitteilte.

Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu liegt nach dem vorläufigen Endergebnis knapp hinter ihm, womit keiner der beiden Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat. Als Datum für die Stichwahl nannte die Wahlbehörde den 28. Mai.

Erdogan verfehlt nur knapp die 50 Prozent

Erdogan kam nach Angaben des Vorsitzenden der Wahlkommission, Ahmet Yener, auf 49,51 Prozent der Stimmen, Kilicdaroglu erhielt 44,88 Prozent, der dritte Kandidat Sinan Ogan 5,17 Prozent.

Gut 35.800 Stimmen waren noch nicht ausgezahlt. Selbst wenn diese alle an Erdogan gehen sollten, käme der immer noch nicht auf eine Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen, wie Yener erklärte.

Wen wählen die Wähler des Drittplatzierten?

Für beide Kandidaten kann es in der Stichwahl am 28. Mai wichtig sein, ob, und wenn ja, welche Wahlempfehlung der drittplatzierte Kandidat, Sinan Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz, gibt. Auf ihn könnte die Rolle des Königsmachers zukommen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll Ogan angekündigt haben, er könne Kilicdaroglu in der Stichwahl nur unterstützen, wenn sich dieser bereit erkläre, der pro-kurdischen Partei HDP keine Zugeständnisse zu machen.

Wegen eines Verbotsverfahrens war die HDP bei der zeitgleichen Parlamentswahl unter dem Banner der Grünen Linkspartei angetreten. Bei den Präsidentenwahlen hatte sie zur Unterstützung des Oppositionsführers Kilicdaroglu aufgerufen.

Auf die Wähler der ultranationalistischen Ata-Allianz von Sinan Ogan könnte es bei der Stichwahl ankommen.

Beide Kandidaten siegesgewiss

Erdogan hatte sich in der Nacht vor jubelnden Anhängern in Ankara zu einer Stichwahl bereit erklärt: "Wenn die Menschen uns in eine zweite Runde schicken, werden wir das auch respektieren", so Erdogan.

Oppositionsführer Kilicdaroglu gab sich für eine Stichwahl trotz des überraschend guten Ergebnisses Erdogans siegesgewiss. Man werde die zweite Runde "unbedingt gewinnen", sagte Kilicdaroglu. "Der Wille in der Gesellschaft zur Veränderung ist höher als 50 Prozent", fügte er hinzu.

Große Mehrheit der Deutsch-Türken für Erdogan

Die wahlberechtigten Türken und Türkinnen, die in Deutschland leben, haben erneut mit einer deutlichen Mehrheit für Erdogan gestimmt. Auf den Amtsinhaber entfielen beim Stand von knapp 98 Prozent der ausgezählten Wahlurnen aus Deutschland knapp zwei Drittel der Stimmen, wie aus Zahlen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hervorgeht.

Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis in Deutschland liegen jedoch noch nicht vor. Laut einem Zwischenstand entfielen in Deutschland rund 65,4 Prozent der Stimmen auf Erdogan. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu kam dagegen nur auf 32,6 Prozent.

Damit zeichnet sich in Deutschland ein ähnliches Bild wie bei der Wahl 2018 ab. Damals war Erdogan bei den Deutsch-Türken auf 64,8 Prozent - und insgesamt auf 52,6 Prozent gekommen. Türken mit Wohnsitz außerhalb der Türkei können seit 2014 auch im Ausland wählen.