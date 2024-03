Kommunalwahl in der Türkei Opposition kann auf Siege in Metropolen hoffen Stand: 31.03.2024 20:56 Uhr

Bei den Kommunalwahlen in der Türkei deuten sich Erfolge der Oppositionspartei CHP an. Laut Teilergebnissen liegt sie bei den Bürgermeisterwahlen in Ankara und Istanbul vorn. Für Präsident Erdogan sind das schlechte Nachrichten.

Nach dem Schließen der Wahllokale in der Türkei läuft die Auszählung der Stimmen. Die größte Oppositionspartei CHP zeigte sich allerdings schon jetzt zufrieden mit ersten Teilergebnissen der Kommunalwahlen.

In der Hauptstadt Ankara erklärte sich der Amtsinhaber und CHP-Kandidat Mansur Yavas auf Basis erster Auszählungsergebnisse sogar bereits zum Wahlsieger. Yavas kommt nach Auszählung von 12,4 Prozent der Stimmen auf einen Anteil von 56,3 Prozent.

Imamoglu hat wohl die Nase vorn

In Istanbul sagte Bürgermeister und CHP-Kandidat Ekrem Imamoglu, er sei sehr glücklich mit dem Zwischenergebnis. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kommt er nach der Auszählung von knapp 40 Prozent der Stimmen auf rund 50 Prozent. Sein Herausforderer, der Kandidat der islamisch-konservativen AKP, Murat Kurum, liegt demnach bei 41,3 Prozent der Stimmen. Die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka sah Imamoglu nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen sogar bei rund 57 Prozent.

Vor Imamoglus überraschendem Wahlsieg 2019 war Istanbul 25 Jahre lang in der Hand der AKP und deren Vorgängerparteien gewesen. Der heutige türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan selbst hatte in der Metropole am Bosporus 1994 seine politische Karriere gestartet, als er dort zum Bürgermeister gewählt wurde. Er hatte die Rückgewinnung Istanbuls als Wahlziel ausgegeben und dort seinen ehemaligen Umweltminister Kurum ins Rennen geschickt.

Niederlage wäre Rückschlag für Erdogan

Auch landesweit zeichnen sich Stimmverluste der AKP von Präsident Erdogan ab. Nach Auszählung von rund einem Drittel der Stimmen lag die CHP landesweit mit rund 39 Prozent knapp vor der AKP, die auf rund 37 Prozent kommt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf inoffizielle vorläufige Zahlen berichtete.

Bei den Kommunalwahlen 2019 hatte die AKP 44 Prozent der Stimmen erreicht. Mit ersten offiziellen Ergebnissen wurde am späteren Abend gerechnet. Ungefähr 61 Millionen Menschen in 81 Provinzen waren dazu aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen.

Imamoglu könnte Erdogan herausfordern

Die Abstimmung wird auch als Barometer für die Popularität von Erdogan angesehen, der versucht, die Kontrolle über wichtige städtische Gebiete zurückzugewinnen, die er bei den Wahlen vor fünf Jahren an die Opposition verlor.

Der Sieg der CHP in Ankara und Istanbul hatte den Nimbus der Unbesiegbarkeit Erdogans erschüttert. Für Erdogan ist Istanbul besonders wichtig, wo er geboren und aufgewachsen ist. Der beliebte Imamoglu gilt als möglicher Herausforderer Erdogans bei den kommenden Präsidentschaftswahlen.