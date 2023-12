Nächtliche Razzien 189 IS-Verdächtige in der Türkei festgenommen Stand: 30.12.2023 10:48 Uhr

In der Türkei sind erneut viele Menschen festgenommen worden, die Verbindungen zur Terrorgruppe IS haben sollen. Innenminister Yerlikaya sprach von 189 Verdächtigen. Es habe nächtliche Razzien an 37 Orten gegeben.

Die türkischen Sicherheitsbehörden haben bei landesweiten Razzien Dutzende Personen mit mutmaßlichen Verbindungen zur Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) festgenommen. Es seien 189 Verdächtige in Gewahrsam genommen worden, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya auf der Online-Plattform X, früher als Twitter bekannt.

Einheiten der Geheimdienste und Polizei durchsuchten demnach in der Nacht Adressen in 37 Städten und Provinzen, darunter Istanbul und Ankara. Yerlikaya teilte auf X Fotos von Verdächtigen in Handschellen, die in ihren Wohnungen festgenommen wurden. Die Nationalität der Verdächtigen sowie Einzelheiten zu den etwaigen Anschlagsplänen sind nicht bekannt.

Hunderte Festnahmen im Dezember

Es war eine von mehreren großen staatlichen Aktionen gegen das IS-Umfeld: Erst am Freitag waren 29 Menschen festgenommen worden, denen vorgeworfen wurde, Anschläge auf Kirchen und Synagogen in Istanbul geplant zu haben. Türkische Behörden sprachen davon, Angriffspläne vereitelt zu haben. Vor einer Woche hatte es bei solchen Einsätzen mehr als 300 Festnahmen gegeben.