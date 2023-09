Unglück in Taiwan Mindestens fünf Tote nach Fabrikbrand Stand: 23.09.2023 16:00 Uhr

Bei einem Brand mit anschließender Explosion in einer Fabrik in Taiwan sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 weitere wurden verletzt, mehrere Menschen werden noch vermisst.

Bei einer Explosion in einer Fabrik im Süden Taiwans sind Behördenangaben zufolge mindestens fünf Personen ums Leben gekommen und mehr als 100 weitere verletzt worden. Die Explosion ereignete sich demnach am Freitagabend im Landkreis Pingtung, nachdem ein Feuer in in den Werkshallen eines Unternehmens für Golfausrüstung ausgebrochen war.

Laut einem Bericht der staatlichen Central News Agency handelt es sich bei den Todesopfern um drei Feuerwehrleute sowie eine Fabrikarbeiterin und einen Fabrikarbeiter. Rettungskräfte suchen noch nach vier weiteren Fabrikarbeitern und einem Feuerwehrmann, wie die Behörden mitteilten. Dutzende Verletzte wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, einige von ihnen schwebten Medienberichten zufolge in Lebensgefahr.

Brandursache ist noch unklar

Bei der Explosion soll ein Teil des Fabrikgebäudes eingestürzt sein. Die Ursache für das Feuer und die anschließende Explosion werde noch untersucht, teilten die Behörden mit. Es werde vermutet, dass Gas die Explosionen ausgelöst haben könnte.

In der Hauptstadt Taipeh drückten sowohl Präsidentin Tsai Ing-wen als auch Ministerpräsident Chen Chien-jen den Familien der Verstorbenen ihr Beileid aus. Sie kündigten an, die Unglücksstelle zu besuchen und mit Betroffenen zu sprechen. Tsai sagte, die Verwaltung in Pingtung habe ein Notfallzentrum eingerichtet, um die Betroffenen zu unterstützen.