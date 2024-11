Tropensturm trifft die Philippinen Vierter Taifun in vier Wochen Stand: 11.11.2024 12:18 Uhr

Die Philippinen sind erneut von einem Wirbelsturm getroffen worden. Es ist der vierte binnen vier Wochen. Rund 2.500 Dörfer wurden evakuiert. Die Behörden warnen vor einer Sturmflut.

Der Tropensturm "Toraji" hat die Philippinen erreicht. Nach Angaben der Behörden traf er in der Nähe der Stadt Dilasag auf Land - rund 220 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Manila. Der Wetterdienst warnte vor heftigem Wind, Starkregen und einer drohenden Sturmflut im Norden des Landes.

Der philippinische Innenminister Jonvic Remulla ordnete Evakuierungen an. 7.000 Menschen wurden bereits von der Küste und aus den Gebieten, die als erste von dem Taifun betroffen waren, in Sicherheit gebracht. "Wir verstehen, dass einige bleiben wollen, aber wir müssen sie rausbringen," sagte Remulla. Die Rettungskräfte setzen ihren Einsatz fort. Die Regierung hatte vorsorglich die Evakuierung von 2.500 Dörfern angeordnet.

Es wird erwartet, dass "Toraji" weiter ins Landesinnere von Luzon zieht - der Hauptinsel der Philippinen - und dann weiter auf das Südchinesische Meer.

Aus besonders gefährdeten Dörfern wurden die Menschen bereits in Sicherheit gebracht.

Nächstes tropisches Sturmtief in der Region?

Es ist der vierte Sturm auf den Philippinen innerhalb eines Monats. Die Tropenstürme "Trami", "Kong-rey" und "Yinxing" haben bereits massive Zerstörungen angerichtet und insgesamt 159 Menschen das Leben gekostet. Der nächste Tropensturm könnte die Region möglicherweise schon am Donnerstag erreichen, warnte die Meteorologin Veronica Torres.

Zu dieser Jahreszeit kommt es in der Region häufig zu Stürmen. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass diese sich immer näher an den Küsten bilden und schneller an Stärke zunehmen.