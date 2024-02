US-Militärbasis Mehrere Tote bei Drohnenangriff in Syrien Stand: 05.02.2024 12:55 Uhr

In Syrien hat es einen weiteren Drohnenangriff auf eine US-Militärbasis gegeben. Bei der Attacke proiranischer Milizen sind mindestens sechs kurdische Kämpfer getötet worden. Unter den US-Truppen wurden bislang keine Opfer gemeldet.

Bei einem Angriff proiranischer Milizen auf ein US-Militärgelände in Syrien sind mindestens sechs Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) getötet und 18 weitere verletzt worden. Die von der USA unterstützten kurdischen SDF teilten mit, der Angriff habe ein Trainingsgelände am Stützpunkt Al-Omar in der ostsyrischen Provinz Dair as-Saur getroffen.

Die SDF machten "vom syrischen Regime unterstützte Söldner" für den Angriff verantwortlich. Unter den US-Truppen wurden keine Opfer gemeldet.

Erste Attacke seit US-Vergeltungsmaßnahmen

Es handelte sich um die erste signifikante Attacke in Syrien oder dem Irak, seit die USA mit Luftangriffen Vergeltung für einen Drohnenangriff auf US-Soldaten in Jordanien übten, bei dem drei Militärangehörige getötet worden waren. Die USA haben für den Angriff in Jordanien die Gruppe "Islamischer Widerstand im Irak" - eine Art Dachorganisation vom Iran unterstützter Milizen - verantwortlich gemacht.

Am 28. Januar war eine Drohne in einen Stützpunkt in Jordanien eingeschlagen, wobei drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 verletzt wurden. Washington machte vom Iran unterstützte Gruppen dafür verantwortlich. Die USA reagierten am Freitag mit einer Reihe von Angriffen auf Ziele in Syrien und im Irak, die mit dem Iran in Verbindung stehen, und erklärten, die Vergeltungsmaßnahmen fortzusetzen.