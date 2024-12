Krieg in Syrien Islamisten erklären Damaskus "frei von Assad" Stand: 08.12.2024 05:38 Uhr

Nach Jahren des Kriegs soll Syriens Machthaber Assad nun die Hauptstadt Damaskus verlassen haben - wohin ist unklar. Islamistische Kämpfer waren in die Stadt eingedrungen und verkündeten den Sturz der Assad-Regierung.

Syriens Machthaber Baschar al-Assad soll die Hauptstadt Damaskus mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Das berichteten hochrangige Armeeoffiziere der Nachrichtenagentur Reuters sowie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auch die islamistischen Kämpfer in Syrien verkündeten die Flucht von Assad und den Sturz der Regierung.

Zuvor hatte die Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) im Onlinedienst Telegram mitgeteilt, in die Hauptstadt eingedrungen zu sein. "Der Tyrann Baschar al-Assad ist geflohen", teilten die Aufständischen in sozialen Medien mit. "Wir verkünden, dass die Hauptstadt Damaskus (von ihm) befreit wurde." Dies sei der Moment, auf den die Vertriebenen und die Häftlinge lang gewartet hätten, "der Moment der Heimkehr und der Moment von Freiheit nach Jahrzehnten der Unterdrückung und des Leids".

Regierungschef zeigt sich bereit für Machtübergabe

Angesichts des Siegeszugs der Dschihadisten erklärte der dortige Regierungschef Mohamed al-Dschalali seine Bereitschaft für eine Machtübergabe. Er sei bereit, die Regierungsgeschäfte abzugeben an "jede Führung, die das syrische Volk bestimmt", und stehe am Morgen für jegliches Verfahren zur Machtübergabe bereit, sagte al-Dschalili in einem auf seinem Facebook-Konto veröffentlichten Video.

Bei der Offensive auf Damaskus drangen die Islamisten zudem in ein berüchtigtes Gefängnis ein und befreiten Häftlinge. Das bestätigte auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte: Sie teilte mit, die Türen des Gefängnisses seien für "Tausende Häftlinge" geöffnet worden, die "während der gesamten Herrschaft des Regimes" vom Sicherheitsapparat gefangen genommen worden seien. Sie erklärte zudem, die syrische Armee und die Sicherheitskräfte hätten den Flughafen der Hauptstadt Damaskus verlassen.

Neue Kämpfe seit vergangener Woche

Am 27. November war der Bürgerkrieg in Syrien mit der Offensive der Islamisten-Allianz HTS plötzlich wieder aufgeflammt. Innerhalb kurzer Zeit übernahmen die Aufständischen die Kontrolle über viele Orte, darunter Aleppo und Hama, weitgehend kampflos. In der Nacht erklärten die islamistischen Kämpfer, ebenfalls die strategisch wichtige Stadt Homs eingenommen zu haben.

Der Bürgerkrieg in Syrien hatte 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Die Gewaltspirale mündete in einen Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung, in dem Russland, der Iran, die Türkei und die USA eigene Interessen verfolgen. Rund 14 Millionen Menschen wurden vertrieben. Nach UN-Schätzungen kamen bisher mehr als 300.000 Zivilisten ums Leben. Eine politische Lösung zeichnete sich bis zuletzt nicht ab.

Assad hatte vor mehr als zwei Jahrzehnten im Alter von 34 Jahren die Macht in Syrien übernommen, nachdem sein Vater Hafis al-Assad, der das Land jahrzehntelang autoritär regiert hatte, gestorben war. Zunächst weckte Assad, der in England studiert hatte, Hoffnungen auf einen neuen Kurs. Doch die anfängliche Euphorie des sogenannten "Damaszener Frühlings", der kurze Zeit offenere Diskussionen erlaubte, wich bald der Rückkehr autoritärer Repression.