Syrien Viele Tote bei Angriff auf Militärakademie Stand: 05.10.2023 17:52 Uhr

Bei einem Angriff auf eine Militärakademie in Syrien sind zahlreiche Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet mindestens 78 Tote. Das syrische Militär beschuldigte Aufständische.

Bei einem Drohnenangriff auf eine Abschlussfeier für Militäroffiziere sind in der syrischen Stadt Homs zahlreiche Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Das berichtete das syrische Staatsfernsehen, ohne genaue Zahlen zu nennen. Das syrische Militär teilte mit, mit Sprengstoff beladene Drohnen seien gegen Ende der Zeremonie aufgetaucht. Die Streitkräfte beschuldigten Aufständische, die mit Unterstützung "internationaler Kräfte" den Angriff verübt hätten.

Unter den Todesopfern waren dem TV-Bericht zufolge Zivilisten und Militärangehörige. Einige der Verletzten, darunter Frauen und Kinder, waren nach Militärangaben in kritischem Zustand. Zu der Tat bekannte sich niemand. Das syrische Militär kündigte an, es werde entschlossen gegen terroristische Organisationen vorgehen.

Die in Großbritannien ansässige oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, dass mindestens 78 Menschen getötet worden seien. Zudem gebe es mindestens 140 Verletzte. Der Angriff erfolgte demnach auf die Akademie, als dort gerade Offiziere ernannt wurden. An der Zeremonie habe auch der syrische Verteidigungsminister teilgenommen. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte stützt sich auf ein breites Netzwerk von Informanten. Ihre Angaben lassen sich oftmals nicht unabhängig überprüfen.

"Weißhelme": Angriffe der Regierung haben zugenommen

Unterdessen kamen bei einem Angriff auf ein Dorf im von Rebellen kontrollierten Nordwesten Syriens Aktivisten zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben. Die Beobachtungsstelle und die Ersthelfer der "Weißhelme" machten die Regierungstruppen für den Beschuss der Ortschaft Kafr Nuran in der Provinz Aleppo verantwortlich. Laut der Beobachtungsstelle handelte es sich bei den Toten um eine ältere Frau, ihre drei Töchter und ihren Sohn. Neun weitere Familienmitglieder seien verletzt worden.

Die syrische Regierung gab zunächst keinen Kommentar zu dem Angriff ab. Die regierungsnahe Zeitung "Al-Watan" berichtete, die syrische Regierung habe in der Gegend Kämpfer der extremistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) angegriffen, die Stellungen der Regierungstruppen im Süden der Provinz Idlib attackiert hätten.

Die in dem Rebellengebiet aktiven "Weißhelme" berichteten, die Angriffe der Regierung hätten in den vergangenen Tagen zugenommen. Unter anderem seien am Dienstag in der Stadt Sarmin eine Schule und eine Moschee beschossen worden. Mindestens sechs Menschen seien dabei getötet worden. Die mit der Terrororganisation Al Kaida verbündete Miliz HTS ist eine der mächtigsten Rebellengruppen in Nordwestsyrien. Die meisten der rund 4,1 Millionen Menschen in dem Rebellengebiet sind binnenvertriebene Syrer, die dort in Armut leben und auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.