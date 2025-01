Nach Absturz in Südkorea Vogel-DNA an Flugzeug gefunden Stand: 27.01.2025 08:27 Uhr

Nach dem verheerenden Flugzeugunglück mit 179 Toten in Südkorea gibt es neue Hinweise auf die Unfallursache: In beiden Triebwerken wurden DNA-Spuren von Vögeln gefunden. Die Triebwerke werden nun näher untersucht.

Bei den Ermittlungen zu dem schweren Flugzeugunglück in Südkorea vor einem Monat gibt es neue Erkenntnisse: Laut einem ersten Unfalluntersuchungsbericht weisen beide Triebwerke eindeutige Spuren eines Vogelschlags auf.

Ein Zusammenstoß der Maschine mit einem oder mehreren Vögeln hatte schon vorher als die wahrscheinlichste Ursache des Unglücks gegolten. Wie aus dem Bericht der südkoreanischen Ermittler hervorgeht, wurden Vogelfedern und Blutspuren in beiden Triebwerken gefunden. Eine DNA-Analyse habe ergeben, dass die Federn und das Blut von Gluckenten stammten. Der Zugvogel ist vor allem in Sibirien verbreitet, überwintert jedoch unter anderem im Süden der koreanischen Halbinsel.

Flugschreiber vier Minuten zuvor ausgefallen

Die Piloten hätten beim Anflug auf die Landebahn eine Gruppe von Vögeln identifiziert, hieß es weiter. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera sei zu sehen, wie sich die Maschine während des Durchstartens einer Gruppe von Vögeln genähert habe. Es wurde nicht angegeben, ob die Triebwerke vor dem Absturz ausgefallen waren.

In der vorläufigen Untersuchung heißt es zudem, dass sowohl der Cockpit-Stimmenrekorder als auch der Flugdatenschreiber vier Minuten vor dem Unglück ausgefallen seien. Eine Ursache dafür wurde nicht genannt.

Die aus Thailand kommende Boeing 737-800 der südkoreanischen Fluggesellschaft Jeju Air war am 29. Dezember bei einer Bauchlandung am Flughafen Muan ohne ausgefahrenes Fahrwerk über die Landebahn hinausgeschossen, gegen eine Betonmauer geprallt und in Flammen aufgegangen. 179 der 181 Insassen kamen ums Leben, nur zwei Besatzungsmitglieder überlebten.

Nach Angaben der Ermittler werden in einer nächsten Untersuchungsphase die Triebwerke des Flugzeugs zerlegt und die einzelnen Komponenten eingehend untersucht.