Bei Landung in Südkorea Offenbar nur zwei Überlebende nach Flugzeugunglück Stand: 29.12.2024 10:34 Uhr

In Südkorea ist ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug mit 181 Menschen an Bord verunglückt. Nach Angaben von Rettern gibt es bisher nur zwei Überlebende. Das Flugzeug war über die Landebahn in der Stadt Muan hinausgeschossen.

Am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug mit 181 Insassen verunglückt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Retter berichtet, überlebten nur zwei Crewmitglieder.

Die Rettungsarbeiten dauern an. Doch die Chance, dass weitere Insassen den Aufprall überlebt haben könnten, sei "gering", hieß es in einer Erklärung der Feuerwehr in Muan. Das Flugzeug sei fast vollständig zerstört worden. An Bord der Boeing 737-800 waren 175 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Laut Yonhap befanden sich unter den Passagieren 173 koreanische und zwei thailändische Staatsbürger.

Die Piloten versuchten offenbar eine Art Notlandung, die Maschine schoss aber über die Landebahn hinaus.

Landung ohne ausgeklapptes Fahrwerk

Offenbar hatten die Piloten Probleme mit dem Fahrwerk. Auf einem im südkoreanischen Fernsehen gezeigten Video war zu sehen, wie die Maschine ohne ausgeklapptes Fahrwerk über die Landebahn schlittert, am Ende der Strecke zerschellt und in Flammen aufgeht. Mehrere Augenzeugen am Boden berichteten Yonhap zufolge, Feuer an einer der Turbinen gesehen und mehrere Knallgeräusche gehört zu haben.

Vogelschlag mögliche Unglücksursache

Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass ein Vogelschlag - also eine Kollision mit einem oder mehreren Vögeln - zu der offensichtlichen Fehlfunktion am Fahrwerk geführt haben könnte. Das Verkehrsministerium teilte mit, der Tower habe die Piloten kurz vor der Landung vor einem Vogelschlag gewarnt. Die Piloten versuchten offenbar zu landen, brachen den ersten Versuch ab und probierten dann eine Notlandung, bei der die Geschwindigkeit aber offenbar zu hoch war.

Der inmitten der laufenden Staatskrise geschäftsführende Präsident Choi Sang Mok ordnete umfassende Rettungsmaßnahmen an. Parallel dazu laufen die Ermittlungen zur Unglücksursache. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. "Wir waren sofort zur Stelle mit insgesamt 700 Leuten. Darunter örtliche Behörden, die Polizei, Küstenwache und das Militär. Wir haben alle mobilisiert, um Opfer und Verletzte schnell zu bergen, Feuerwehrleute und Rettungskräfte entsandt, um das Feuer zu löschen", sagte der zuständige Feuerwehrchef Lee Jeong Hyun.

Inzwischen konnten Flugdatenschreiber und Stimmenrekorder geborgen werden.

Airline entschuldigt sich

Die Maschine der koreanischen Billigfluglinie Jeju Air war aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok gekommen. Das Unglück geschah am Morgen kurz nach 9 Uhr Ortszeit. Der Flughafen von Muan, der 2007 nach zehnjähriger Bauzeit eröffnet wurde, liegt in der südwestlichen Provinz Jeolla - knapp 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Seoul. Westliche Fluggesellschaften steuern den Airport nicht an.

Jeju Air wurde 2005 gegründet. Die Airline bietet zahlreiche Inlandsverbindungen sowie Flüge nach Japan, Thailand und auf die Philipinen an. Der Vorstandsvorsitzende von Jeju Air, Kim E Bae, ging in einer ersten Stellungnahme nicht weiter auf die Ursache ein, sagte aber zu, alles zu tun, um den Unfall aufzuklären. "Ich bete noch einmal für die Seelen derjenigen, die bei dem Unfall ihr Leben verloren haben, und möchte mich bei den Hinterbliebenen entschuldigen."

Der Flugzeugbauer Boeing erklärte, mit Jeju Air in Kontakt zu sein und für die Ermittlungen zur Verfügung zu stehen. Die verunglückte Boeing 737-800 war 15 Jahre alt. Es handelt sich also nicht erneut um eine Katastrophe mit der neuartigen und größeren 737-Max.