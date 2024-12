Südkorea Flugzeug mit 181 Menschen an Bord verunglückt Stand: 29.12.2024 02:54 Uhr

In Südkorea ist es zu einem schweren Flugzeugunglück gekommen. Eine Passagiermaschine kam auf dem Flughafen Muan im Südwesten des Landes offenbar von der Landebahn ab. Südkoreanische Medien berichten von vielen Toten.

Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug verunglückt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Behörden berichtete, kamen dabei mindestens 28 Menschen ums Leben. Die Maschine mit 175 Passagieren und sechs Crewmitgliedern an Bord sei von der Landebahn abgekommen und in einen Zaun gekracht.

Aus der Ferne aufgenommene Bilder zeigten zunächst dunkle Rauchschwaden über dem Unglücksort. Auf später veröffentlichten Fotos waren dann brennende Wrackteile des zerstörten Flugzeugs und Löschfahrzeuge der Feuerwehr zu sehen. Der inmitten der laufenden Staatskrise geschäftsführende Präsident Choi Sang Mok ordnete umfassende Rettungsmaßnahmen an.

Suche nach Überlebenden läuft

Unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete Yonhap weiter, dass die Rettungsbehörden dabei seien, die Passagiere aus dem hinteren Teil des Flugzeugs in Sicherheit zu bringen. Die Maschine der koreanischen Billigfluglinie Jeju Air war aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok gekommen. Das Unglück geschah am Morgen kurz nach 9.00 Uhr Ortszeit.

Der Flughafen von Muan, der 2007 nach zehnjähriger Bauzeit eröffnet wurde, liegt in der südwestlichen Provinz Jeolla - knapp 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Seoul. Westliche Fluggesellschaften steuern den Airport nicht an.