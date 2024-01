Angriff in Südkorea Oppositionsführer Lee bei Attacke verletzt Stand: 02.01.2024 04:22 Uhr

In Südkorea ist Oppositionsführer Lee Jae Myung angegriffen und am Hals verletzt worden. Der Politiker wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer konnte nach der Attacke überwältigt werden.

Während eines öffentlichen Auftritts ist der südkoreanische Oppositionsführer Lee Jae Myung von einem Mann attackiert und verletzt worden. Lee sei mit einer blutenden Wunde am Hals auf den Boden gestürzt, berichteten südkoreanische Sender. Der Mitte-Links-Politiker war nach der Tat bei Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Angreifer wurde nach der Tat überwältigt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll der Mann eine Papierkrone mit Lees Namen getragen haben. Er habe den Oppositionsführer nach einem Autogramm gefragt und dann plötzlich angegriffen.

Der Vorfall ereignete sich, als Lee Fragen von Journalisten auf einer Flughafenbaustelle auf der südöstlichen Insel Gadeok beantwortete. Die Insel gehört zur Küstenmetropole Busan.

Lee Jae Myung besuchte die Baustelle eines Flughafens, als er angegriffen wurde.

Präsident spricht von "inakzeptabler" Tat

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol verurteilte den Angriff. So etwas sei "inakzeptabel", teilte sein Büro mit. Er wünschte Lee schnelle Genesung. Lee hatte die Präsidentenwahl 2022 knapp gegen Yoon verloren.