Flug von London nach Singapur Ein Toter nach schweren Turbulenzen Stand: 21.05.2024 14:09 Uhr

Nach schweren Turbulenzen während eines Passagierflugs von London nach Singapur ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Maschine von Singapore Airlines musste außerplanmäßig in Bangkok zwischenlanden.

Bei einem Flug von London nach Singapur hat es nach schweren Turbulenzen einen Toten und nach thailändischen Medienberichten mehr als 30 Verletzte gegeben. Die Piloten der Maschine von Singapore Airlines entschlossen sich daraufhin, nicht bis nach Singapur zu fliegen, sondern in der thailändischen Hauptstadt Bangkok zu landen.

Die Fluggesellschaft schrieb auf Facebook: "Singapore Airlines spricht der Familie des Verstorbenen ihr tief empfundenes Beileid aus." Ob es sich um einen Passagier oder ein Crewmitglied handelt, ist bislang unklar.

Die Airline teilte weiter mit, sie arbeite mit den lokalen Behörden in Thailand zusammen, um die medizinische Hilfe bereitzustellen. Zudem sei ein Team auf dem Weg nach Bangkok.

229 Menschen an Bord

Bei dem Flug SQ321 handelt es sich um eine Boeing 777-300ER. An Bord waren laut Airline 211 Passagiere und 18 Besatzungsmitglieder.

Was genau passiert ist, ist noch unklar. Flugdaten zeigen, dass sich das Flugzeug noch bis kurz vor dem Festland von Thailand in einer Reiseflughöhe von mehr als 11.000 Metern befunden hatte. Dann sank die Maschine sehr schnell und steuerte den Flughafen von Bangkok an.

Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, dass sich das Flugzeug stark zu neigen begann und es dann plötzlich einen drastischen Sinkflug gab. Alle, die nicht angeschnallt waren, wurden demnach an die Decke geschleudert.

Erneut Negativschlagzeilen für Boeing

Für den US-Flugzeugbauer Boeing sind das erneut negative Schlagzeilen. Der Konzern steht zurzeit massiv unter Druck. Zuletzt hatte das US-Justizministerium mitgeteilt, dass Boeing doch für zwei tödliche Abstürze von 737-Max-Maschinen vor rund fünf Jahren strafrechtlich verfolgt werden könnte. Das Unternehmen habe gegen Verpflichtungen aus einer Vereinbarung verstoßen, die Boeing vor einer strafrechtlichen Verfolgung der Abstürze bewahrt habe.