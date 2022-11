Pazifischer Feuerring Schweres Erdbeben nahe der Salomonen Stand: 22.11.2022 04:15 Uhr

Nahe der Südsee-Inselgruppe der Salomonen hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Das Tsunami-Warnsystem der USA löste Alarm vor einer möglichen Flutwelle aus. Erst am Montag waren bei einem Beben in Indonesien mindestens 162 Menschen getötet worden.

In der Nähe der Inselgruppe der Salomonen im Südpazifik hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte bezifferte die Stärke auf 7,0, andere Mess-Stationen auf 7,3. Das Tsunami-Warnsystem in den USA löste Alarm vor einer möglichen Flutwelle im Umkreis von 300 Kilometern heraus.

Das Beben ereignete sich am Mittag (Ortszeit) in der Nähe von Malango in der Provinz Guadalcanal in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Die Salomonen bestehen aus Hunderten von Inseln und liegen östlich von Neuguinea. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP aus der Hauptstadt Honiara berichtete, dauerte das Beben etwa 20 Sekunden. In Teilen der Stadt sei der Strom ausgefallen, Menschen flohen in höhergelegene Gebiete.

Die Salomonen liegen auf der geologisch aktivsten Zone der Erde, dem Pazifischen Feuerring.

Viele Tote bei Beben in Indonesien

Erst am Montag waren bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 und anschließenden Erdrutschen auf der indonesischen Insel Java mindestens 162 Menschen ums Leben gekommen. Laut dem Gouverneur von West-Java waren die meisten Opfer Schulkinder gewesen. Auch Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring.

Hunderte Menschen verletzt, Tausende obdachlos

Die Behörden erklärten zudem, es gebe mindestens 326 Verletzte und 13.000 Menschen seien derzeit ohne Zuhause. Sie seien in Notunterkünfte gebracht worden. Dem Katastrophenschutz zufolge wurden mehr als 2200 Häuser zerstört.

Der Gemeindechef der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur, Herman Suherman, erklärte in einem örtlichen Fernsehsender, einige Gebiete seien wegen Erdrutschen nicht erreichbar. Viele Verletzte könnten zudem nicht behandelt werden, da nicht ausreichend Personal zur Verfügung stehe. Die Behörden berichteten zudem von einem Zusammenbruch der Stromversorgung und der Kommunikation.

Viele Opfer von Trümmerteilen erschlagen

Dutzende Gebäude wurden den Angaben zufolge beschädigt, darunter auch ein islamisches Internat und ein Krankenhaus. Rettungskräfte behandelten Verletzte vor großen Krankenhäusern auf Terrassen und Parkplätzen. Rettungskräfte und Zivilisten suchten nach möglicherweise unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen. Viele der Opfer seien von Gebäudeteilen ihrer einstürzenden Häuser erschlagen worden, sagte der Leiter des Nationalen Katastrophenschutzes.

Epizentrum lag südwestlich von Cianjur

Das Beben ereignete sich am Montagmittag (Ortszeit) in der Nähe der Hauptstadt Jakarta auf der Insel Java. Das Epizentrum befand sich einige Kilometer südwestlich von Cianjur. Hier gab es auch die größten Schäden.

In der gut 100 Kilometer vom Epizentrum entfernten Hauptstadt Jakarta war das Beben deutlich zu spüren. Hochhäuser schwankten, jedoch wurden in der Metropole keine schwereren Schäden gemeldet.