Russisches Kabinett Verteidigungsminister Schoigu verliert sein Amt Stand: 12.05.2024 21:43 Uhr

Seit 2012 war Sergej Schoigu russischer Verteidigungsminister, nun wird er abgelöst. Er soll nun Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates werden. Auf Schoigu folgt ein Zivilist und Wirtschaftsexperte.

Kurz nach Beginn seiner fünften Amtszeit tauscht der russische Präsident Wladimir Putin seinen langjährigen Verteidigungsminister und engen Vertrauten Sergej Schoigu aus. Der 68-Jährige soll stattdessen Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates werden.

Vereinzelt war bereits über eine Entlassung Schoigus spekuliert worden. Vor wenigen Wochen war einer von seinen Stellvertretern, Timur Iwanow, wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Analysten hatten dies als Zeichen für einen Machtkampf innerhalb des russischen Militärs gewertet.

Schoigu war seit 2012 Verteidigungsminister. In seine Amtszeit fielen somit die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, der Angriff auf östliche Teile der Ukraine sowie die Vollinvasion des Nachbarlandes 2022.

Das gesamte Kabinett war mit Antritt von Putins neuer Amtszeit vergangene Woche zurückgetreten. Andere Schlüsselposten in der Regierung sollen nicht anders besetzt werden.

Ein Wirtschaftsexperte übernimmt

Schoigus Nachfolger an der Spitze des Verteidigungsministeriums soll der bisherige Vize-Regierungschef Andrej Beloussow werden, wie die Staatsagentur Tass unter Berufung auf den Föderationsrat meldete. Dort waren Putins Vorschläge für die Zusammensetzung der neuen russischen Regierung eingegangen.

Beloussow war lange Jahre Putins Berater in Wirtschaftsfragen und bekleidete in den vergangenen Jahren verschiedene Posten in der Regierung. Nach Darstellung des Kreml soll das Verteidigungsministerium offen für Innovation und neue Ideen sein. Deshalb habe Putin sich für Beloussow entschieden. Dieser sei "zweifellos der beste Kandidat", den Komplex der russischen Rüstungsindustrie auszubauen und neue Technologien einzuführen, wurde der Duma-Abgeordnete Sergej Gawrilow von Tass zitiert.