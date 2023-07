Nordkorea Kim und Schoigu nehmen Militärparade ab Stand: 28.07.2023 08:41 Uhr

Machtdemonstration im nächtlichen Pjöngjang: Zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg hat Nordkorea Raketen und Drohnen präsentiert. Neben Machthaber Kim schaute sich der russische Verteidigungsminister Schoigu die Parade an.

Nordkorea hat im Beisein des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu bei einer nächtlichen Militärparade möglicherweise neu entwickelte Waffensysteme gezeigt. Zum 70. Jahrestag des Endes im Koreakrieg führte das Regime von Machthaber Kim Jong Un neben Interkontinentalraketen (ICBM), die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können, auch neuartige Kampf- und Aufklärungsdrohnen vor, wie staatliche Medien berichteten.

"Strategische unbemannte Aufklärungsflugzeuge und Mehrzweck-Angriffsdrohnen" seien über dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang geflogen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Die "Aufregung und Freude des Publikums" sei "noch gesteigert" worden, als die neueste, im April und Juli getestete Feststoffrakete gezeigt worden sei. Schoigu verfolgte die Parade neben Kim stehend von einer Tribüne aus, hieß es weiter.

Unabhängig lassen sich diese Berichte nicht bestätigen. Nordkorea ist wegen seines Atomraketenprogramms international weitgehend isoliert, schottet sich aber selbst auch ab.

Mit der Militärparade in Pjöngjang feiert Nordkorea den 70. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg.

Dass eine ranghohe russische Delegation unter Führung von Schoigu an der Parade im Zentrum Pjöngjangs teilnahm, weckt weltweit Sorgen über eine verstärkte militärische Kooperation zwischen Russland und Nordkorea. Neben Schoigu schaute sich auch Li Hongzhong, Mitglied des chinesischen Politbüros, die Militärparade an, wie staatliche nordkoreanische Medien weiter berichteten.

Bereits am Mittwoch hatten Nordkorea und Russland verkündet, dass sie in Fragen der Verteidigung enger zusammenarbeiten wollten.

Erstmals seit Corona wieder ausländische Gäste

Für Nordkorea ist es nach dem Ende der Corona-Pandemie das erste Mal, dass ausländische Delegationen das Land besuchen. Die Regierung von Machthaber Kim versucht, ihre Beziehungen zu China und Russland zu vertiefen und mit den Nachbarn eine gemeinsame Basis für die Rivalität mit dem Westen und vor allem den USA zu finden.

Die USA haben Nordkorea vorgeworfen, Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt zu haben. Unter anderem sei im November 2022 eine Lieferung von Infanterieraketen und Fluggeräten an die russischen Wagner-Söldner gegangen, die an der Seite der regulären Armee kämpften. Nordkorea und Russland haben den Vorwurf zurückgewiesen.

Nordkorea wird seit den 1950er-Jahren von der Kim-Dynastie diktatorisch geführt. Der 27. Juli, der das Ende des Koreakriegs markiert, wird in Pjöngjang als Tag des Sieges begangen. Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand, der Korea entlang des 38. Breitengrads in zwei Staaten teilt. In dem Krieg von 1950 bis 1953 sollen zwischen zwei und vier Millionen Koreaner getötet worden sein.