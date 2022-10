Rückkehr nach Teheran Kletterin Rekabi im Iran begeistert empfangen Stand: 19.10.2022 08:33 Uhr

Die iranische Kletterin Rekabi ist nach Teheran zurückgekehrt. Am Flughafen wurde die Sportlerin von einer großen Menschenmenge empfangen. Die Zweifel an ihrer in Staatsmedien verbreiteten Erklärung zum Wettkampf ohne Kopftuch sind groß.

Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi ist nach ihrer Finalteilnahme bei der Asienmeisterschaft in Südkorea, bei der sie ohne das für iranische Sportlerinnen vorgeschriebene Kopftuch angetreten war, nach Teheran zurückgekehrt. Am Morgen bereitete ihr eine große Menschenmenge am Internationalen Flughafen Imam Chomeini einen begeisterten Empfang, wie im Netz kursierende Videoaufnahmen zeigten. Zu hören war, wie die Menschen immer wieder Rekabis Namen skandierten und sie als Heldin feierten.

Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen. Ihr Auftritt wurde als Zeichen der Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran und den Protesten gegen den Kopftuchzwang gesehen. In Farsi berichtende Medien außerhalb des Iran und Unterstützer von Rekabi äußerten jedoch Befürchtungen, sie könnte zu einer verfrühten Abreise aus Südkorea gezwungen worden sein und im Iran festgenommen werden - was die Regierung in Teheran bestritt.

Rekabi entschuldigt sich - Zweifel an Umständen

In einer Instagram-Story eines Accounts, der Rekabi zugeschrieben wird, entschuldigte sich die Sportlerin später dafür, kein Kopftuch getragen zu haben. "Durch ein unpassendes Timing und einen unvorhersehbaren Aufruf zum Klettern" habe sie das Kopftuch unabsichtlich nicht getragen. Aufnahmen von der Veranstaltung in Seoul zeigten sie aber entspannt, bevor sie kletterte. Sie gehe im Einklang mit vorherigen Planungen zurück in den Iran, hieß es weiter.

Ob Rekabi selbst den Beitrag verfasste und wenn ja, unter welchen Umständen, ist unklar. Beobachter deuteten die Entschuldigung als erzwungene Stellungnahme. Die iranischen Behörden üben regelmäßig Druck auf Aktivisten im In- und Ausland aus. Auch im Staatsfernsehen werden ähnliche Entschuldigungen veröffentlicht, die von Menschenrechtsgruppen als erzwungene Geständnisse kritisiert werden.

Im iranischen Staatsfernsehen wiederholte die Sportlerin Aussagen aus dem Instagram-Post, dass sie ihren Hidschab unabsichtlich vergessen habe.

ARD-Korrespondentin: "Solche Geständnisse haben System"

Katharina Willinger, Korrespondentin im ARD-Studio Istanbul, erklärt dazu: "Viele Menschen gehen davon aus, dass sie dieses Statement tatsächlich erzwungener Maßen geschrieben hat - wenn sie es überhaupt selbst geschrieben hat. Denn solche Geständnisse und Entschuldigungen, die haben in der Islamischen Republik tatsächlich System." Elnas Rekabi sei da leider kein Einzelfall.

Der persische Dienst der BBC, der umfassende Kontakte in den Iran hat, wenngleich er dort nicht senden darf, zitierte eine ungenannte "informierte Quelle", nach der Vertreter des Iran nach dem Auftritt sowohl Rekabis Handy als auch ihren Pass beschlagnahmten. Im Iran gibt es nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei seit Wochen Proteste. Amini war vorgeworfen worden, ihr Kopftuch nicht richtig getragen zu haben. Rekabis Auftritt bei den Asienmeisterschaften ohne Kopftuch war als Zeichen der Solidarität mit den Zielen der Protestierenden gedeutet worden.