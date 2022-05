Wahl auf den Philippinen Tote bei Anschlag auf Wahllokal Stand: 09.05.2022 10:21 Uhr

Bei einem Angriff auf ein Wahllokal auf den Philippinen sind drei Menschen getötet worden. Das berichten lokale Behörden. Großer Favorit bei der Präsidentenwahl ist der Sohn des ehemaligen Diktators Marcos.

Überschattet von gewaltsamen Attacken hat auf den Philippinen die Präsidentenwahl begonnen. Auf der Insel Mindanao eröffneten Angreifer das Feuer auf eine Schule, die als Wahllokal diente. Dabei wurden der Polizei zufolge drei Wachmänner getötet und ein vierter verletzt. Bei einer weiteren Attacke mit einer Granate wurden auf der Insel neun Menschen verletzt.

Mindanao im Süden des Inselstaats ist Rückzugsgebiet zahlreicher bewaffneter Gruppen, die von kommunistischen Aufständischen bis hin zu militanten Islamisten reichen.

Hohe Wahlbeteiligung erwartet

Polizei und Militär waren schon zuvor in Bereitschaft gesetzt worden, weil Wahlen auf den Philippinen häufig von Gewalt, tödlichen Anschlägen und Betrugsvorwürfen überschattet werden. Mehr als 60.000 Sicherheitskräfte sind zum Schutz der Stimmzettel und Wahlhelfer im Einsatz.

Es wird erwartet, dass die Wahlbeteiligung unter den mehr als 65 Millionen Stimmberechtigten hoch sein wird. Der scheidende Präsident Rodrigo Duterte hatte den Wahltag zum Feiertag erklärt, damit möglichst viele Menschen abstimmen können. Die Wahllokale auf den Philippinen schließen um 19 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ). Erste Ergebnisse werden noch am Wahlabend oder am Dienstagmorgen erwartet. Neben dem Staatsoberhaupt werden auch Tausende lokale Posten neu gewählt.

Beobachter warnen vor Marcos-Rückkehr

Insgesamt stehen zehn Kandidaten zur Wahl. Als großer Favorit gilt der Sohn des 1989 gestorbenen langjährigen Diktators Ferdinand Marcos. In jüngsten Umfragen lag Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. bei 56 Prozent deutlich vor seiner Rivalin - der amtierenden Vizepräsidentin Leni Robredo. Sollte Marcos gewinnen, würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malacañang-Palast in der Hauptstadt Manila zurückkehren.

Politische Beobachter warnen, dass der südostasiatische Inselstaat unter der Führung des 64-jährigen Marcos in eine noch autoritärere Richtung steuern könnte. Das Marcos-Regime unter Ferdinand (1917-1989) und seiner exzentrischen Frau Imelda (heute 92) machte einst mit Mord, Folter und der Verschleppung politischer Gegner von sich reden. Die beiden sollen im Laufe der Jahre auch Milliardensummen aus der Staatskasse abgezweigt haben.

Die Tochter des amtierenden Präsidenten und Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Sara Duterte, sagte, sie hoffe, dass die Wähler durch die Gewalt nicht "entrechtet" würden. Marcos Junior hatte jüngst vor Wahlmanipulation gewarnt - seine Anhänger sollten einen "erneuten Diebstahl der Wahl" verhindern.