Pakistan Mehrere Soldaten bei Selbstmordanschlag getötet Stand: 20.11.2024 17:14 Uhr

Im Nordwesten Pakistans haben Unbekannte einen Selbstmordanschlag verübt. Dabei starben mehrere Soldaten. Zu dem Anschlag bekannte sich eine islamistische Gruppe.

In der nordwestpakistanischen Stadt Bannu haben Angreifer versucht, mit einem mit Sprengstoff beladenen Auto in einen Armeestützpunkt einzudringen. Sie rammten die Mauer und brachten den Sprengstoff zur Explosion.

Dabei und bei einem anschließenden Feuergefecht starben zwölf Soldaten und sechs Angreifer. Zu dem Vorfall bekannte sich die islamistische Gruppe Hafiz Gul Bahadur, eine Splittergruppe der pakistanischen Taliban TTP.

Die Gruppe ist unabhängig von den Machthabern in Kabul, obwohl sie ihnen ideologisch nahe steht. Die Regierung in Islamabad wirft den Taliban in Afghanistan jedoch vor, der TTP auf ihrem Boden Schutz zu gewähren.

Gewalt in Pakistan nimmt zu

Seit November 2022 hat die extremistische Gewalt in Pakistan stetig zugenommen. Damals kündigten die pakistanischen Taliban eine mehrmonatige Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad auf.

Außerdem verüben Separatisten, die die Unabhängigkeit von der Regierung in Islamabad anstreben, regelmäßig Anschläge. Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif kündigte eine neue militärische Offensive gegen Separatisten in der Provinz Belutschistan an.