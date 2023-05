Unruhen in Pakistan Gericht ordnet Freilassung von Ex-Premier Khan an Stand: 11.05.2023 16:45 Uhr

Das Oberste Gericht Pakistans hat die Freilassung des früheren Regierungschefs Khan angeordnet - mit der Aufforderung, einen Appell an seine protestierenden Anhänger zu richten. Zuvor waren Soldaten in Islamabad stationiert worden.

Das Oberste Gericht Pakistans hat die Verhaftung des früheren Premierministers Imran Khan für unrechtmäßig erklärt. Es ordnete nach einer Beschwerde von Khans Anwalt Salman Safdar die Freilassung des 70-Jährigen an.

Gerichtspräsident Umar Ata Bandial forderte Khan zugleich auf, einen Appell an seine Anhänger zu richten, friedlich zu bleiben, weil die Unruhen auf den Straßen des Landes zunähmen. Trotz seiner Freilassung wird Khan unter dem Schutz von Sicherheitskräften in Islamabad bleiben, wie der Chef seines Anwaltsteams, Babar Awan, sagte. Der nächste Gerichtstermin steht für Freitag an.

Khan war am Dienstag bei einem Gerichtstermin wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Einen Tag später ordnete ein Gericht weitere acht Tage Untersuchungshaft an. Khans Anwalt Salman Safdar legte Beschwerde dagegen beim Obersten Gericht ein und hatte damit Erfolg. Khan-Anhänger protestierten teils gewaltsam gegen die Verhaftung. Es gab mehrere Tote.

Regierung stationierte Soldaten in Islamabad

Aufgrund der massiven Proteste waren in der Hauptstadt Islamabad Soldaten stationiert worden. Die Polizei hatte erklärt, das Militär sei nun in der sensiblen "roten Zone" der Hauptstadt postiert, in der sich die Regierungsgebäude befinden.

"Wir haben die Armee eingesetzt, um die Gewalt zu beenden", sagte Innenminister Rana Sanaullah am späten Mittwochabend (Ortszeit) zu lokalen Medien. Truppen patrouillierten in der Hauptstadt Islamabad sowie in den Provinzen Punjab und Khyber Pakhtunkhwa. Die Regierung hatte bereits am Mittwoch grünes Licht für den Einsatz von Soldaten gegen Demonstranten in der Provinz Punjab gegeben.

Festnahmen mehrere Parteifunktionäre

Wie die Polizei in Islamabad weiter mitteilte, wurden mehrere Funktionäre von Khans Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) festgenommen. Insgesamt soll es sich um sieben Festnahmen in Khans Parteiumfeld handeln, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet. Ihnen wird demnach vorgeworfen, die Proteste organisiert zu haben.

Darunter soll sich Shah Mahmood Qureshi befinden, der damals Außenminister in Khans Kabinett war. Er sei in der Nacht in Gewahrsam genommen worden, hieß es auf seinem Twitter-Profil.

Kritik von Menschenrechtlern

Seit der Verhaftung Khans hatten Tausende seiner Anhänger landesweit für die Freilassung des populären Oppositionspolitikers protestiert und sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften geliefert. Dabei wurden nach Angaben von Ärzten und Polizei mindestens sechs Menschen getötet. Hunderte Polizeibeamte wurden demnach verletzt, mehr als 2000 Menschen wurden im ganzen Land festgenommen, insbesondere in den Provinzen Punjab und Khyber Pakhtunkhwa.

Schulen und Universitäten blieben erneut geschlossen. Außerdem schränkte das Innenministerium Berichten zufolge den Zugang zu mobilen Internetdiensten sowie zu den Social-Media-Websites Twitter, Facebook und Youtube ein.

Premierminister ruft zu Gewaltverzicht auf

Premierminister Shehbaz Sharif mahnte am Mittwochabend (Ortszeit) in einer TV-Ansprache die Bevölkerung an, auf Gewalt zu verzichten. Der Staat werde andernfalls mit voller Härte durchgreifen.

Menschenrechtler werfen der Polizei "exzessive Gewalt" bei Einsätzen gegen die Demonstranten vor. "Die Regierung sollte das Recht auf friedlichen Protest wahren", forderte die Organisation Human Rights Watch in einer Erklärung. "Straftaten sollten umgehend untersucht und angemessen strafrechtlich verfolgt werden."

Kahn wird Korruption vorgeworfen

Khan war am Dienstag unter großem Aufsehen in der Hauptstadt Islamabad verhaftet worden. Dem 70-jährigen Politiker wird Korruption vorgeworfen. Medienberichten zufolge musste er sich am Mittwoch vor einem Sondergericht im Polizeipräsidium der Hauptstadt Islamabad wegen der Korruptionsvorwürfen verantworten.

Khan selbst weist die Anschuldigungen von sich. Sie resultieren aus nur zwei von insgesamt mehr als 100 Ermittlungen, die nach Ende seiner Amtszeit eingeleitet wurden. In den meisten Fällen droht Khan bei einer Verurteilung ein Verbot, öffentliche Ämter zu übernehmen. Im November sind in Pakistan Wahlen geplant. Khan war im April 2022 durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Der konservative Politiker Shehbaz Sharif wurde zu seinem Nachfolger gewählt.