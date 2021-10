Staatliche Medien Nordkorea meldet Test von Flugabwehrrakete

Nordkorea hatte seine Raketentests zuletzt wieder intensiviert - nun melden staatliche Medien die erfolgreiche Erprobung einer Flugabwehrrakete. Südkorea bestätigte den Flug bislang nicht.

Im Rahmen einer Serie von Waffentests hat Nordkorea eigenen Angaben zufolge eine neu entwickelte Flugabwehrrakete erfolgreich erprobt. Der Versuch sei von "großer praktischer Bedeutung" für die Entwicklung vielversprechender Flugabwehr-Raketensysteme, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA und berief sich auf eine Meldung der Akademie für Verteidigungswissenschaften.

Es seien "neue Schlüsseltechnologien" eingeführt worden, um Ziele in der Luft in größerer Entfernung genau zu treffen. Unklar war, wie groß die Reichweite der erprobten Rakete war. Der Test soll am Donnerstag durchgeführt worden sein, Staatschef Kim Jong Un war offenbar nicht anwesend.

Südkoreas Militär bestätigte den Test im abgeschotteten Nachbarland zunächst nicht. Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist, hatte im vergangenen Monat durch eine Reihe neuer Raketentests für Unruhe gesorgt. Am Dienstag hatte das Land nach eigenen Angaben eine sogenannte Hyperschallrakete getestet. Wegen ihrer großen Geschwindigkeit können Waffen dieser Art nur schwer abgefangen werden. Nordkorea hatte zudem davor zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert.

Tests trotz UN-Resolutionen

Südkoreas Präsident Moon Jae In bezeichnete den Test als "Provokation". UN-Resolutionen untersagen Nordkorea den Test von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Nordkorea teilte zudem mit, zwei Marschflugkörper "von großer strategischer Bedeutung" getestet zu haben. Anders als ballistische Raketen verfügen Marschflugkörper über einen permanenten eigenen Antrieb.

Pjöngjang treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die nicht nur Südkorea und Japan treffen, sondern auch Atomsprengköpfe bis in die USA tragen können. Das Land hat sich selbst zu einer Atommacht erklärt. Gespräche mit den USA über eine Denuklearisierung Nordkoreas stecken weiter fest. Der UN-Sicherheitsrat will heute in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage beraten.