Zum Jubiläum der Staatsgründung Nordkorea hält Militärparade ab Stand: 09.02.2023 04:08 Uhr

Nordkorea hat eine nächtlichen Militärparade zum 75. Bestehen des Staats und seines Militärs abgehalten. Dabei wurde möglicherweise ein neuer Raketentyp präsentiert.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat eine Militärparade in der Hauptstadt Pjöngjang verfolgt. Wie Fotos der Staatsmedien zeigten, erschien Kim mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter zu der Großveranstaltung. Von einem Balkon aus lächelte der Machthaber und hob die Hand, während Tausende Soldaten auf dem hell erleuchteten Kim-Il-Sung-Platz Aufstellung nahmen, der nach seinem Großvater, dem Staatsgründer, benannt ist.

Die Truppen präsentierten aktuelle Geräte aus dem stetig wachsenden Atomarsenal, das Spannungen mit Nachbarländern und den USA befeuert. Details zur Art der zur Schau gestellten Waffen wurden im Bericht der Staatsmedien nicht genannt; unklar war auch, ob Kim eine Rede hielt. Satellitenbilder von der Parade, die das US-Privatunternehmen Maxar Technologies veröffentlichte, zeigten große, mit Raketen bestückte Lastwagen, die vor den Augen von Tausenden Zuschauern den Hauptplatz passierten.

Aufnahmen zeigen bisher unbekannte Rakete

Dabei wurde möglicherweise eine neue ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) mit festem Brennstoff enthüllt. "Nach den offensichtlichen Hwasong-17-ICBM-Paaren folgen vier nicht identifizierte, aber offenbar ähnlich große Kanistersysteme", schrieb Joseph Dempsey, Verteidigungsforscher am Internationalen Institut für Strategische Studien, auf Twitter.

Satellitenaufnahmen der Militärparade in Pjöngjang zeigen Lastwagen mit Raketen. Bild: AP

Die Hwasong-17 ist die bislang größte Langstreckenrakete Nordkoreas. Es könne sich bei der neuartigen Rakete um eine ICBM handeln, die bei einer Parade im Jahr 2017 gezeigt, aber bislang noch nicht getestet wurde, erklärte Ankit Panda von der Carnegie-Stiftung für Internationalen Frieden.

Entgegen den Sanktionen der Vereinten Nationen (UN) hat Nordkorea in den vergangenen Jahren die Entwicklung von Atomwaffen und ballistischer Raketen vorangetrieben. Die meisten der größten ballistischen Raketen des Landes werden mit Flüssigtreibstoff betrieben und müssen daher am Startplatz in einem zeitaufwendigen Prozess betankt werden.

Abgehalten wurde Parade anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung der Streitkräfte des kommunistischen Staates. Vorausgegangen waren wochenlange Vorbereitungen, in die eine große Zahl von Soldaten und Zivilisten eingebunden waren. Regierungen in aller Welt und Fachleute verfolgen Militärparaden in Nordkorea aufmerksam, da sie sich davon Hinweise auf mögliche neue Waffen erhoffen, die Pjöngjang testen oder einsetzen könnte.