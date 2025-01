Letzte Streitpunkte geklärt Netanjahu gibt Einigung über Waffenruhe bekannt Stand: 17.01.2025 03:58 Uhr

Zuerst war die Freude über den Geiseldeal und die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas groß. Dann folgte die Hängepartie, ob Israels Kabinett dem Abkommen zustimmen würde. Nun sind laut Premier Netanjahu die letzten Fragen geklärt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat eine Einigung in den noch ausstehenden Streitpunkten des Abkommens über die Freilassung von Geiseln und eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bekanntgegeben. Wie Netanjahus Büro mitteilte, soll das israelische Kabinett das Abkommen im Laufe des Tages billigen.

Die Familien der Geiseln seien informiert worden, fuhr Netanjahus Büro fort. Es würden Vorbereitungen getroffen, die Freigelassenen bei ihrer Rückkehr zu empfangen.

Zunächst sechs Wochen Feuerpause

Die Ankündigung erfolgte einen Tag, nachdem Netanjahu gesagt hatte, die Gespräche über das Abkommen stünden auf der Kippe. Er hatte der Hamas zuvor vorgeworfen, von Teilen des Deals abgerückt zu sein, um "in letzter Minute Zugeständnisse" zu erreichen.

Am Mittwoch hatten Vermittler Katar und US-Präsident Joe Biden verkündet, dass sich Israel und die Hamas-Terrormiliz auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt von palästinensischen Extremisten geeinigt hätten.

Demnach soll die Waffenruhe am kommenden Wochenende beginnen und für zunächst sechs Wochen gelten. In diesem Zeitraum sollen auch 33 Geiseln freigelassen werden, die sich noch in der Gewalt von Terorristen im Gazastreifen befinden. Im Gegenzug sollen Hunderte palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freikommen und die israelische Armee soll sich aus weiten Teilen des Gazastreifens zurückziehen.