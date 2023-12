Krieg im Nahen Osten Israel weitet Einsätze auf gesamten Gazastreifen aus Stand: 03.12.2023 22:41 Uhr

Israelische Bodentruppen sind im Kampf gegen die Terrormiliz Hamas jetzt offenbar auch im südlichen Teil des Gazastreifens im Einsatz. Das verschärft die Lage für die dortige Zivilbevölkerung. Die USA mahnen zur Einhaltung des Völkerrechts.

Gut fünf Wochen nach dem Beginn der israelischen Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens hat das Militär am Sonntag seine Einsätze am Boden auf das gesamte Palästinensergebiet ausgeweitet.

Die Soldaten gingen gegen Ziele der islamistischen Hamas vor, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Die Armee habe im nördlichen Gazastreifen stark und gründlich gekämpft und tue dies nun auch im südlichen Gazastreifen, hatte Israels Generalstabschef Herzi Halevi kurz zuvor gesagt - ohne dabei explizit von einer Bodenoffensive zu sprechen.

Augenzeugen hatten zuvor der Nachrichtenagentur dpa berichtet, israelische Bodentruppen seien in ein Gebiet östlich der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens vorgerückt. Das Militär führte eigenen Angaben zufolge seit dem Ende der mehrtägigen Feuerpause am Freitag im Süden massive Luftangriffe durch.

USA mahnen Israel, Zivilisten besser zu schützen

Für die palästinensische Zivilbevölkerung hat sich die Lage dadurch noch einmal verschärft. Hunderttausende Palästinenser waren in den vergangenen Wochen nach Anweisungen des israelischen Militärs aus dem umkämpften Norden des abgeriegelten Küstengebiets in den Süden geflohen - wo es nun auch verstärkt Kämpfe am Boden geben dürfte.

Führende US-Politiker mahnten Israel unterdessen, Zivilisten bei den Kampfhandlungen besser zu schützen. "Wir glauben, dass Israel mehr tun muss, um unschuldige Zivilisten zu schützen", sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Rande der Weltklimakonferenz in Dubai. "Die Vereinigten Staaten sind unmissverständlich der Meinung, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden muss. Zu viele unschuldige Palästinenser sind getötet worden."

Zuvor hatte bereits US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Israel eindringlich zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen aufgerufen.

IStGH-Chefankläger ruft zur Wahrung des Völkerrechts auf

Auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, rief Israel und die Hamas auf, sich an internationales Recht zu halten. "Alle Beteiligten müssen das humanitäre Völkerrecht wahren", sagte Khan nach einem viertägigen Besuch in Israel und dem Westjordanland. "Wenn sie es nicht tun, dürfen sie sich nicht wundern, dass wir gezwungen sind zu handeln."

Zivilisten müssten Zugang zu Grundnahrungsmitteln, Wasser und den nötigsten medizinischen Produkten haben, "ohne weitere Verzögerung, zügig und angemessen", so Khan.