Zyklon "Mocha" Wirbelsturm erreicht Myanmar und Bangladesch Stand: 14.05.2023 11:29 Uhr

Beschädigte Häuser und entwurzelte Bäume: Ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie ist auf die Küstengebiete von Myanmar und Bangladesch getroffen. Auch ein großes Flüchtlingslager ist durch Zyklon "Mocha" bedroht.

Tropensturm "Mocha" ist auf die Küstengebiete von Myanmar und Bangladesch getroffen. Nach Angaben des indischen Wetterdienstes wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometer pro Stunde gemessen. Meteorologen sprechen vom schwersten Sturm in der Region seit zwei Jahrzehnten.

Das GDACS-Katastrophenwarnsystem (Global Disaster Alert and Coordination System) hat den Wirbelsturm inzwischen auf die höchste Stufe, auf Warnstufe Rot, gesetzt und rechnet mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 259 Kilometern pro Stunde. "Mocha" hatte seit Tagen über dem Golf von Bengalen immer mehr an Kraft gewonnen.

Beschädigte Häuser und entwurzelte Bäume

Zunächst gab es keine Berichte über Tote, allerdings wurden lokalen Medienberichten zufolge Bäume entwurzelt und Häuser beschädigt. In der Küstenstadt Sittwe in Myanmar stürzte demnach ein Mobilfunkturm um. Sittwe und weite Teile des benachbarten Rakhine-Staats in Myanmar sollen Berechnungen zufolge genau auf der Route des Sturms liegen.

Im Rakhine-Staat traf der Sturm zum ersten Mal auf Land. Dort herrscht aufgrund der andauernden Konflikte zwischen Bevölkerung und Militär ein humanitärer Notstand. Viele Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben und leben in provisorischen Lagern, die besonders anfällig für starke Winde und Sturmfluten sind.

Gefahr für Rohingya- Flüchtlingslager in Bangladesch

Vom Sturm bedroht ist auch ein Rohingya-Flüchtlingslager, das in Bangladeschs Cox's Bazar angesiedelt ist. Mehr als eine Million Menschen leben dort in notdürftigen Hütten, die häufig lediglich aus dünnen Bambuslatten und Planen bestehen. Der Leiter Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Bangladesch, Abdusattor Esoev, zeigte sich besorgt: "Die Hütten sind nicht stark genug, um solchen Windstärken zu widerstehen", sagte er dem Sender Al-Dschasira.

Nach Behördenangaben wurden Rohingya aus "Risikogebieten" in gut befestigten Gebäuden wie Schulen untergebracht. Die Regierung in Bangladesch erlaubt den Rohingya üblicherweise nicht, die Camps zu verlassen.

Außerhalb der Lager waren lokalen Medienberichten zufolge mehr als 400.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Menschen wurden aufgefordert, sich von den Küsten fernzuhalten, wo heftige Flutwellen erwartet wurden.

Stürme nehmen an Stärke zu

Wirbelstürme sind in der Region in dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Allerdings sind sie selten so stark wie "Mocha". Fachleute sehen den Klimawandel und den damit verbundenen Anstieg der Meerestemperatur als möglichen Grund dafür an, dass Stürme stärker werden.

Als bisher tödlichste Naturkatastrophe in der Geschichte Myanmars gilt der Zyklon "Nargis", der im Mai 2008 große Teile der Küste verwüstete und mehr als 130.000 Menschen das Leben kostete. Die schon damals herrschende Militärjunta in Myanmar hatte wochenlang internationale Nothilfen blockiert, was das Leid der Bevölkerung noch verschlimmerte.