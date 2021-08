Ex-Hauptquartier der Bundeswehr Taliban nehmen auch Masar-i-Scharif ein

Bis vor wenigen Wochen hatte die Bundeswehr in Masar-i-Scharif noch ihren Afghanistan-Hauptstandort - jetzt ist auch diese Stadt an die Taliban gefallen. Die Armee soll kampflos in Richtung Usbekistan geflohen sein.

Die Taliban haben bei ihrem Eroberungsfeldzug in Afghanistan laut übereinstimmenden Medienberichten auch die Stadt Masar-i-Scharif im Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Zunächst hätten sich Soldaten der Armee ergeben und danach auch regierungstreue Milizen, sagte der Abgeordnete Abas Ebrahimsada aus der Provinz Balch der Nachrichtenagentur AP.

In Masar-i-Scharif, der Hauptstadt von Balch, hatte die Bundeswehr bis Juni ihr Hauptquartier. Balch ist die zweitgrößte Provinz Afghanistans und Masar-i-Scharif die viertgrößte Stadt des Landes.

Ebrahimsada sagte, alle Gebäude der Provinzregierung sowie das Büro des Gouverneurs seien unter Kontrolle der Taliban. Die Aufständischen hatten die Stadt zuvor von mehreren Seiten aus angegriffen. Der Vorsitzende des Provinzrats von Balch, Afsal Hadid, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Stadt sei anscheinend ohne Kampf an die Taliban gefallen. Die Sicherheitskräfte seien in Richtung usbekische Grenze geflohen.

Vormarsch auf Kabul

Schwere Kämpfe gibt es auch in der Umgebung der Hauptstadt. Eine Provinz südlich von Kabul wurde vollständig von den Taliban eingenommen. Eine weitere, Wardak südwestlich von Kabul, ist umkämpft. Offenbar wollen die Radikalislamisten die Hauptstadt umzingeln, wie sie das mit anderen Städten zuvor schon taten.

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani wandte sich am Mittag mit einer Fernsehansprache an sein Volk. Manche Beobachter hatten seinen Rücktritt erwartet, doch davon war keine Rede. Er sagte, er wolle verhindern, dass die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre verloren gehen: "In der gegenwärtigen Situation ist unsere Priorität der Zusammenhalt der Sicherheits- und Verteidigungskräfte, und es werden ernsthafte Maßnahmen ergriffen."

Mit Informationen von Peter Hornung, ARD-Studio Südasien.