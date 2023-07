Nach Auftritt von "The 1975" Malaysia bricht nach Männerkuss Festival ab Stand: 23.07.2023 11:27 Uhr

Die malaysische Regierung hat ein Musikfestival abgebrochen, nachdem Matty Healy, der Leadsänger der britischen Band "The 1975", die Haltung der Regierung gegen Homosexualität kritisierte und seinen Bassisten küsste.

Malaysias Kommunikationsminister Fahmi Fadzil hat das sofortige Ende des Good Vibes Musikfestivals angeordnet. Der Schritt erfolgte, nachdem die britische Band "The 1975" bei ihrem Auftritt die Kriminalisierung von Homosexualität im islamischen Malaysia kritisiert hatte.

Zudem kam es zu einem demonstrativen Kuss zwischen Sänger Matty Healy und einem weiteren männlichen Bandmitglied. "The 1975" darf nun nicht mehr in Malaysia auftreten. Aufnahmen des Vorfalls wurden in den sozialen Medien gepostet und lösten im überwiegend muslimischen Malaysia eine Gegenreaktion aus.

"Ich möchte betonen, dass die Position der Regierung sehr klar ist: Es gibt keinen Kompromiss, mit wem auch immer, wenn malaysische Gesetze in Frage gestellt, herabgewürdigt und verletzt werden", betonte der Minister in den Sozialen Medien. Außerdem erklärte Fadzil, dass Homosexualität in dem Land ein Verbrechen ist, das mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und Prügel bestraft werden kann.

Musikfestival vorzeitig abgebrochen

Das dreitägige Good Vibes Festival auf dem Gelände der Formel-1-Rennstrecke Sepang International Circuit bei Kuala Lumpur hätte noch bis zum Ende der Woche dauern sollen. Es gilt als malaysische Version von "Rock am Ring".

Homosexualität ist in Malaysia ein heikles Thema. Der derzeitige Regierungschef Anwar Ibrahim saß nach politisch motivierten Prozessen jahrelang wegen angeblicher homosexueller Beziehungen im Gefängnis. Eine Duldung des provokativen Auftritts der Band "The 1975" wäre laut Beobachtern von der Opposition instrumentalisiert worden, um die Regierung Anwar Ibrahims zu diskreditieren.

Weitere Konzerte abgesagt

"The 1975" gab anschließend bekannt, dass sie ihre Auftritte in Jakarta und Taipeh absagt. Die britische Band sollte am Wochenende im Rahmen ihrer Asien-Tournee 2023 bei We The Fest, dem jährlichen Sommermusikfestival Indonesiens, in Jakarta auftreten.

"The 1975 bedauern, mitteilen zu müssen, dass ihre bevorstehenden Shows in Jakarta und Taipeh nicht mehr wie geplant stattfinden werden", so die Gruppe in einer Erklärung, die auf dem Instagram-Account von We The Fest veröffentlicht wurde. Sie fügten hinzu, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde, "aber leider ist es aufgrund der aktuellen Umstände unmöglich, mit den aktuellen Shows fortzufahren."

Es war nicht das erste Mal, dass Sänger Matty Healy die Bühne nutzte, um sich für die Rechte von Lesben und Schwulen einzusetzen. Im Jahr 2019 küsste er einen männlichen Fan während eines Konzerts in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in denen homosexuelle Handlungen laut Medienberichten ebenfalls verboten sind.